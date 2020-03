Facundo hoy celebraría su cumpleaños, y Maru decidió recordarlo y homenajearlo desde su cuenta de Instagram, con un conmovedor mensaje que acompañó con una foto del pequeño. “Hoy sería tu cumple, ya 12. Nos gusta estar juntos y recordarte, aunque sabemos que no estás solo”, comienza la cocinera. “️Me hago tantas preguntas y me cuesta todavía hoy la respuesta. Viniste de sorpresa y así te fuiste. Quizás hoy ya pude entender parte de tu misión”, sostiene Maru en un crudo relato sobre su partida.