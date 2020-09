Wanda Nara mostró el inicio de clases de sus hijos en París: nervios y preocupación entre los hermanos por la adaptación al colegio

La modelo posa con sus cinco hijos en el arranque de las clases en su exclusiva mansión en París

En la Argentina, las clases se dan en forma virtual desde que se estableció la cuarentena por la pandemia. Sin embargo, en Francia, los estudiantes ya regresaron a las escuelas. Este lunes 21, Wanda Nara compartió con sus siete millones de seguidores de Instagram imágenes del arranque escolar en París de sus tres hijos Benedicto, Constantino y Valentino (fruto de su matrimonio con Maxi López), así como de las más pequeñas Isabella y Francesca (de su actual relación con Mauro Icardi).

De esta manera, los niños comenzaron una nueva etapa escolar en un establecimiento educativo privado de la ciudad francesa, donde mudó toda la familia desde que Mauro Icardi se sumó a las filas del PSG. Todo un desafío de adaptación para los pequeños que deben acostumbrarse a hablar el idioma francés, con nuevos maestros y compañeritos.

“Primer día de clases en Francia. Me quedo con la preocupación de cada uno por la adaptación del otro. La frase de Benedicto de esta mañana: ‘Yo estoy nervioso pensando en Francesca, ella habla mucho italiano y no sé si la van a entender, eso me tiene preocupado’...”, escribió la mediática en su cuenta oficial de Instagram junto a imágenes de sus hijos.

Los niños comienzan a estudiar en una escuela francesa

Luego, la hermana de Zaira Nara manifestó en la red social: “La más pequeña, Isi, entró y se sentó en su escritorio, su adaptación fue saludarnos y decirme: ‘Vayan con Franchi porque quizás llora’. El mayor, Valu, abrazó a sus hermanos y esperó a que cada uno estuviera con sus nuevos compañeros... El grupo más fuerte sin dudas lo formamos en casa...#myteam #myfamily".

Recientemente, la modelo contestó algunas de las preguntas a sus seguidores de Instagram y explicó por qué prefería no tener una niñera que la ayude con el cuidado de sus cinco herederos, una tarea bastante compleja. “De mis hijos me ocupo y me ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñera, ni ahora tampoco. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine. Ya ni me acuerdo de cómo era eso”, manifestó Wanda. También, aclaró que sí tiene empleados por seguridad y para manejar la casa.

Mauro Icardi estuvo presente en el primer día de clases de sus hijas

Isabella, feliz en su nuevo escritorio de la escuela

Por otra parte, Wanda estuvo involucrada en una polémica cuando publicó una fotografía en la que aparecía en bikini, en una lujosa embarcación que alquilaron durante unas vacaciones familiares en Ibiza. “Quiéreme mientras se pueda, que la vida es pasajera...”, escribió la mediática sin imaginar el revuelo que se generaría por esta imagen que fue sacada por uno de sus hijos.

En Italia, la celebridad argentina fue denunciada por “sexualizar” al pequeño, según publicó el portal Corriere dello Sport. La grave acusación la realizó Codacons, una asociación italiana encargada de la defensa del medio ambiente y los derechos de los usuarios y consumidores. La entidad lanzó un duro comunicado en el que la criticaban por dar un mensaje erróneo en Instagram, al considerarlo una “forma de violencia hacia los menores y una violación de las leyes sobre la privacidad de los menores”.

“En las redes sociales reinan raperos e influencers que envían mensajes desviados y muchas veces peligrosos a los más jóvenes. Un ejemplo de mensaje profundamente equivocado es el que dio la conocida influencer Wanda Nara, quien, en los últimos días, apareció en una foto donde su hijo fotografía su lado B, una forma de violencia hacia los menores que ahora se aplica a la estrella de Instagram...”, señaló el escrito publicado por Codacons.

Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López

Bendicto estaba preocupado por la adaptación de sus hermanas

Constantino, con su uniforme escolar

