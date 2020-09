Daniela Cardone demandó al Zoo de Luján: exige que la elefanta Shamira sea trasladada a un santuario de Entre Ríos

Daniela Cardone (Foto: Instagram)

Se devoción por los animales trasciende mucho más que a tan solo los domésticos. En el 2018, advirtiendo la necesidad de buscar un recinto apropiado para reunir a ejemplares rescatados de zoológicos, Daniela Cardone se unió como embajadora de la Fundación Tekove Nymba. Desde entonces, en el primer santuario que existe en el país –está ubicado en Calón, Entre Ríos- busca, no solo concientizar, sino tomar cartas en el asunto. Viene denunciando y enfrentándose a todo lo referido a la burocracia y la desidia.

El primer caso en el que se involucró fue en el de la elefanta Pelusa, que luego de varios días de agonía, murió en el Zoo de La Plata, antes de ser trasladada a un santuario de Brasil. En las últimas horas, hizo lo propio con el parque zoológico de Luján, en el que vive la elefanta Shamira. A través de su abogado, Martín Francolino, denunció penalmente en la Cámara Federal, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que dirige Juan Cabandié, a al director del parque, Jorge Semino.

“En el lugar había dos elefantas Arly y Shamira, que fueron traídas de Tailandia. Desde hace poco más de tres años nadie sabe que murió Arly. Yo hice varios pedidos, pero nunca tuve respuesta”, comentó Daniela. Al mismo tiempo, pide llevar a la que aun está con vida, pero que corre riesgo por el poco espacio, pero también por las condiciones sanitarias en la que se encuentra, al sitio del cual ella es embajadora. “Pido que todos los elefantes del país vayan al predio, que cuenta con 15 hectáreas”.

Fragmento del expediente

El lunes 14 el zoológico fue clausurado por la Brigada de Control Ambiental. Ante esto, y pese a la palabra de Cabandié, que indicó que los espacios en los que antes se exhibían animales se van a transformar en espacios de bienestar de animales, la ex modelo no quedó conforme, pese a la atinada medida como primer paso. “Hay algo que ya se demostró y que no se puede hacer. Hay que hacer algo urgente porque la elefanta está en peligro de muerte”.

Por otra parte, Francolino, letrado de Cardone, remarcó: “A fines de agosto, representantes de Elephant’s Helpers Argentina, que es una ONG, junto a Proyecto ELE, de la fundación Franz Weber habían abierto el diálogo con el director del Zoo. Cuando le hicieron la revisión a la elefanta, los resultados médicos y de laboratorio indicaron que tiene una afección que imposibilitaba su traslado y que había que hacer un tratamiento específico. Desde ese momento, arbitrariamente, Semino cortó todo diálogo. Esto nos lleva a pensar que con su postura intenta impedir que se arroje luz sobre las condiciones en la que se encuentran los animales que allí residen”.

Daniela Cardone (Foto: Instagram)

En el 2018, año en el que se sumó al proyecto de rescatar animales salvajes en cautiverio para liberarlos en el Tekove Nymba, hizo referencia a como comenzó su participación activa. “Un día vino mi amiga Carolina, que rescata perros de la calle y me dijo ‘¡No sabes lo más que está Pelusa, la elefanta de La Plata!’ sus palabras me pusieron de pie. Me fui en moto con un amigo hasta el jardín zoológico y botánico…cuando la vi, pesaba 200 kilos menos y tenía todas su uñas encarnadas, me puse a llorar”.

Daniela Cardone (Foto: Instagram)

Su amor por estos animales le nació en su infancia. Contó que todos sus dibujos eran siempre elefantes y que los pedía como juguetes. A medida que fue creciendo, ese amor incondicional no se terminó. A tal punto, que fueron el souvenir el día que se casó con Rolando Pisanú, cuando ella tenía 30 años. En su casa hay varios de esos que adornan los distintos ambientes.

A su vez, respecto de la denuncia que ya está e curso, Juan Manuel Paccot, presidente de la Fundación de Entre Ríos, también suscribe en la demanda a la que le dio inicio Cardone. En la causa se pide que se investigue el delito de malos tratos animal en el parque mencionado, a su vez, se pide lo mismo, para su director. Al mismo tiempo, sugieren y le dan carácter de urgencia por la complejidad del caso.

SEGUÍ LEYENDO

Un corte de pelo, una desilusión y una paliza: el traumático primer amor de Graciela Alfano

La emoción de Luisa Albinoni en otra histórica noche de mujeres en Polémica en el bar: “Fuiste Gardel”