Soledad Silveyra y Jimena Grandinetti volvieron a “Mujeres”: por qué Claudia Fontán todavía no regresó

Desde su debut, Mujeres de El Trece pasó por varios episodios que marcaron el rumbo del programa. De antemano, debutó sin Roxy Vázquez al aire, ya que estaba aislada por haber contraído COVID-19. La segunda semana arrancó con un equipo prácticamente nuevo. Se sumó la periodista, ya recuperada, pero se tuvo que bajar momentáneamente Claudia Fontán, por haber dado positivo de coronavirus, y por lo tanto también debieron aislarse sus compañeras, Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti, por haber mantenido contacto estrecho con La Gunda. Desde ese entonces, se comenzaron a tejer un centenar de conjeturas sobre las conductoras. No fueron pocos los que sostuvieron que la relación entre Solita y Teté no era la mejor y que la actriz habría aprovechado las circunstancias para pegar un portazo y no volver más.

A pesar de todo, este lunes Silveyra y Grandinetti regresaron al piso del programa. Las conductoras respetaron los días de aislamiento según el protocolo y, con la tranquilidad de no haberse contagiado, se reincorporaron a su trabajo. Con la alegría que la caracteriza, la actriz desplegó toda su energía: “Hola, familia. Volvimos con Jimena después de 16 días. Qué placer compartir con estas mujeres”. Luego se dirigió a Fontán, quien todavía sigue en su domicilio, aislada y con algunos síntomas residuales del coronavirus que aún no se le van: “Gunda, te extraño mucho, mucho, volvé pronto”.

Inmediatamente, Vázquez hizo referencia al rumor que indicaba que la actriz no iba a volver al programa. “Todo el mundo está hablando de Solita, de si sigue en el programa. Acá está Solita, ¿estás bien?”, quiso saber. La actriz le respondió: “Estoy perfecta, siempre estuvimos perfectas. Hicimos 14 días (de cuarentena estricta), no sé… Cada médico con su librito”.

Antes de regresar al envío de El Trece, el domingo pasado, Silveyra estuvo invitada a Almorzado con Mirtha Legrand, el programa que momentáneamente está llevando adelante la nieta de la conductora, Juana Viale. Ella le preguntó por los rumores referidos al distanciamiento de Coustarot y fue filosa la devolución de la actriz. “Hay una frase que me encanta de una serie que estoy viendo que es ‘el éxito no es definitivo, tampoco lo es el fracaso, lo único que importa es el valor para seguir adelante’. Así les voy a hablar a todos aquellos que se metieron conmigo, con mis 56 años de profesión”, comenzó con su descargo.

Lejos de terminar el tema ahí, fue por más. En cada una de sus frases se percibía su fastidio, más allá de hablar con una mueca alegre. Con todo lo que se dijo respecto a su supuesto enfrentamiento con su colega, fue acumulando bronca. “A todos aquellos que se metieron conmigo, que dijeron que me había peleado con Teté Coustarot, que venía primero a tu mesa, a todos aquellos se me metieron con mi trabajo, que tienen todo el derecho del mundo a criticarme, por supuesto que sí, pero a mentir, a decir que me peleé con Teté, a decir que soy una mala trabajadora... Con eso no se metan”, enfatizó.

Luego, puso el foco en todos aquellos que dieron como confirmada su renuncia al ciclo. Con sus palabras, admitió que no lo va a dejar pasar y que se sentará a esperar que cada una de esas personas se pare frente a ella. “A los que hablaron mal, no te cruces en mi camino porque te espero, bonito. Es una falta de respeto, por qué tienen que inventar. Yo estuve todo el tiempo hablando del equipo, porque de verdad lo que quería era que mostráramos cinco mujeres unidas, porque es lo que necesitamos como género, es una lucha como género”.

La semana pasada, ella y Teté salieron al aire en el programa que produce LaFlia desde sus respectivas casas para hacer hincapié en lo que se dijo. Al respecto, la ex modelo señaló: “Lo que más me gusta es que las dos salgamos y nos dejamos de hinchar con la gente que llama y dice que estamos peleadas. ¿Cómo me voy a pelear con Solita? ¿A quién se le ocurre?”

