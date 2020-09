La furia de Soledad Silveyra: “Es una falta de respeto decir que yo estoy peleada con Teté Coustarot”

Soledad Silveyra: "Es una falta de respetodecir que yo estoy peleada con Teté Coustarot"





Antes de su regreso a la conducción de Mujeres de El Trece en la tarde de este lunes, Soledad Silveyra hizo su descargo en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, luego de que trascendiera la versión de una supuesta pelea con Teté Coustarot, una de sus compañeras en el programa que produce LaFlia.

“Hay una frase que me encanta de una serie que estoy viendo que es el éxito no es definitivo, tampoco lo es el fracaso, lo único que importa es el valor para seguir adelante. Así que les voy a decir a todos aquellos que se metieron conmigo, con mis 56 años de profesión”, lanzó Solita ante la consulta de Juana Viale sobre el tema.

“A todos aquellos que se metieron conmigo, que dijeron que me había peleado con Teté Coustarot, que venía primero a tu mesa, a todos aquellos que se metieron con mi trabajo. Que tienen todo el derecho del mundo a criticarme, por supuesto que sí, pero a mentir, a decir que me peleé con Teté, a decir que soy una mala trabajadora, con eso no se metan”, dijo con tono serio.

“A los que hablaron mal no te cruces por mi camino porque te espero bonito. No, pero es que de verdad, es una falta de respeto, por qué tienen que inventar. Además, ¿sabés qué pasa Juana?, yo estuve todo el tiempo hablando del equipo, porque de verdad lo que quería era que mostráramos cinco mujeres unidas porque es lo que necesitamos como género, es una lucha de nuestro género”, destacó Solita.

“Entonces ya se metieron ideológicamente conmigo ¿me entendés? Me tocaron un lugar donde no se hace, no se hace, respeten el trabajo de los demás. Son muchos años de trabajo para tener que soportar semejantes injurias. He dicho todo”, manifestó a modo de descargo la prestigiosa actriz y conductora que finalmente volverá este lunes al ciclo de El Trece, luego de permanecer asilada por el COVID-19 positivo de su compañera Claudia Fontán diagnosticado hace 15 días.

Soledad Silveyra y Teté Coustarot enfrentaron los rumores de pelea





Cabe destacar, que días atrás, mientras se encontraban cumpliendo con el aislamiento preventivo tras ser hisopadas, Soledad Silveyra y Teté Coustarot hablaron en el programa mediante un zoom sobre los rumores que aseguraban que había existido una pelea entre ellas y que Solita tenía pensado dejar el programa. Y todo quedó más que claro: no hubo ningún enfrentamiento, según ellas.

Este sábado, en una entrevista con Teleshow, Soledad Silveyra negó su supuesta salida del programa. “No sé por qué se dijo todo eso”, lamentó, y redobló la apuesta: “No me voy a ir jamás”. De todas formas, cuando se le preguntó sobre si había podido construir un vinculo con sus compañeras, respondió: “No tuvimos tiempo. Hicimos cinco programas corriendo, en una situación caótica de coronavirus, con miedo al micrófono. Las pocas reuniones que tuvimos fueron por Zoom. Obviamente nos falta, pero estamos convencidas. Por eso decía que no me voy a ir jamás. Me dolió que dijeran lo de la discusión o la pelea con Teté porque si hay algo que para mí es sagrado es ese vínculo como nosotras y cómo planteé que fuera el programa. Jamás busqué protagonizarlo, estoy vestida de otro color en las promos de casualidad”.

