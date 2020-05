Jesse: Para mí es inconcebible cómo ha pasado el tiempo, porque siento que anteayer era una bebé de seis meses. Así que es una locura verla de este tamaño y de esta edad, por lo que le doy muchas gracias a Dios. Y, a su vez, me emociona. No que esté haciendo música, porque a mí y a su mami lo que más nos importa es que ellas descubran que es lo que aman y se dediquen a eso. Pero el ver que ella está encontrando algo que le apasiona, me llena de emoción. En algún momento de su infancia se acercó al piano y dije: “Que bonito, pero no la quiero forzar”. No quería influir para que ella se acercara por mí. Pero luego volvió a acercarse, volvió a acercarse, volvió a acercarse...Ella escribió una canción de la que tomamos un fragmento y la pusimos como intro de Tanto. Y al final del disco viene una nota de voz que mandó Abby durante la gira de Un besito más, en la que lloraba y decía: “Good Night”.