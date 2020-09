Las mejores canciones del rock nacional: un tema por disco de Charly García

Charly García

Ya lo decíamos cuando confeccionamos los listados referentes a Soda Stereo, los Redonditos de Ricota, Sumo y Los Abuelos de la Nada; y lo repetimos: es una tarea difícil la de elegir solo una canción por disco de cualquier artista y más si se trata de un músico tan exitoso como Charly García.

El ex Serú Girán, en su etapa solista, editó 13 álbumes de estudio. Cada trabajo contó con muchos hits y por eso resulta complicado quedarnos con un tema por placa. Sin embargo, y sabiendo que se cometerán algunos olvidos, creemos interesante recorrer su historia de la mano de una canción por disco. ¡A disfrutarlas!

“Inconsciente colectivo” - Yendo de la cama al living (1982)

"Inconsciente colectivo"





“Ojos de videotape” - Clics modernos (1983)

"Ojos de videotape"





“Promesas sobre el bidet” - Piano bar (1984)

"Promesas sobre el bidet"





“Adela en el carrousel” - Parte de la religión (1987)

"Adela en el carrousel"





“Fanky” - Cómo conseguir chicas (1989)

"Fanky"





“De mí” - Filosofía barata y zapatos de goma (1990)

“De mí”





“Víctima” - La hija de la lágrima (1994)

“Víctima”





“Alguien en el mundo piensa en mi” - Say no More (1996)

"Alguien en el mundo piensa en mi"





“El Aguante” - El Aguante (1998)

"El Aguante"





“I’m not in love” - Influencia (2002)

"I'm not in love"





“Asesíname” - Rock and Roll Yo (2003)

“Asesíname”





“King Kong” - Kill Gil (2010)

"King Kong"





“Lluvia” - Random (2017)

“Lluvia”





