El público de Bad Bunny es amplio, pero los centennials son su target. Gente que no escucha más rock, chicos y chicas que no ponen discos en ningún lado, no usan otro dispositivo que no sea el teléfono celular. Y ahí tienen todo. Por eso los artistas llegan de un modo integral: el videoclip se ve por YouTube (chau TV), la canción se escucha en Spotify (no hace falta ninguna bandeja), se enteran de los shows a través de las stories de Instagram (los suplementos jóvenes de los diarios no salen más en papel) y conocen las opiniones de sus ídolos a través de su cuenta de Twitter (¿a quién le interesa una entrevista?).