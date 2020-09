De Brito y Laurita Fernández salvaron a Esmeralda Mitre y estalló la polémica en el “Cantando 2020”

Esmeralda Mitre habló de Lourdes Sánchez (Video: Cantando 2020-El Trece)

Este miércoles se vivió un episodio inédito en el Cantando 2020. En los instantes finales de la gala de eliminación, desde el jurado surgió un inconveniente. Había que salvar a una pareja y la votación se mantuvo con dos votos para cada uno entre Esmeralda Mitre y Nell Valente y Cande Molfese y Federico Salles. Desde la producción sugirieron que sean los conductores, Laurita Fernández y Ángel de Brito, los encargados de llevar adelante ese paso y definir la ajustada votación.

Luego de pensar, debatir y aclarar que no eran profesores de canto y que se guiaban por la intuición, decidieron salvar a Mitre y Valente. Apenas lo comunicaron se armó un gran revuelo alrededor del reality. Los primeros en hablar fueron los eliminados. Molfese tomó el micrófono, agradeció por la convocatoria, pero aprovechó para hacer referencia a su descontento. “Fue una gran experiencia, seguiremos aprendiendo, tal vez hacer show no es lo nuestro. Venimos a hacer lo que sabemos, que es cantar”, comentó. Por la misma línea fue su compañero, Salles: “Entendemos que hay una parte del show que es nuestra parte flaca. Quisimos aportar la parte del canto, baile entretenimiento”.

El descontento surge a partir de la trascendencia que tomó Esmeralda como punto de partida de sus previas, disparatas y ocurrentes, y lo que le brinda al show desde el humor. El canto no es su fuerte, pero se defiende con otras armas, que no muchos ven como leales, teniendo en cuenta que por el nombre del programa tendría que juzgarse, en primera medida, la capacidad para entonar.

En las redes sociales también se armó un gran debate y se tomó partido. Una de las primeras en hablar fue la cantante Melina Lezcano, que fue eliminada semanas atrás. Ella también se enfocó en lo que dijo su amiga, Molfese. “Te amo amiga, sos increíblemente talentosa. Tenemos muchas cosas por delante”, fue uno de los mensajes y luego retrucó, haciendo alusión al talento por sobre todas las cosas: “Lo bueno es que se vienen los #vescicovers para demostrar como es el talento sin quilombo ni necesidad de hacer el ridículo para figurar”.

En la misma sintonía estuvo Lourdes Sánchez, también por la red social del pajarito, comentó: “Ya un BAR”, dijo y explicó: “El show por sobre el talento. Ya lo vimos muchas veces en el Bailando también”.

Por otra parte, la nueva showgirl –según la definió Marcelo Tinelli- vivió un momento tenso con De Brito. Luego de ser salvada contó que en el próximo ritmo tendrá como invitado a Ricky Maravilla. En ese momento se puso a entonar “Qué tendrá el petiso”, uno de los hit del cantante tropical. La cuestión fue que lo miraba todo el tiempo a Ángel cada vez que hacía alusión a la altura. Esto no le gustó nada al conductor, quien puso cara de pocos amigos. Más allá de esto, el momento no pasó a mayores.

Con todo este revuelo, aun queda mucho más para este boletín. La artista siente que la atacan y que se armó un verdadero complot contra ella. Sin embargo, lejos de victimizarse, levanta la cabeza y, con la frente en alto, se encarga de cada uno de los que habla de ella. En este sentido, puso el foco en Sánchez. La bailarina había dicho que parece que tiene un broche en la nariz por como habla y canta. Atenta, en la gala de anoche, Moria Casán se lo recordó y ella respondió: “No me importa nada lo que diga Lourdes Sánchez”. Acto seguido, la diva le recordó que se trataba de la mujer del uno de los productores del certamen, pero tampoco entró en conflictos: “¡Qué mi importa! No voy a opinar de Lourdes Sánchez”. Luego le recordaron que Lourdes es cantante y respondió con ironía: “Mirá que interesante. Que cante entonces. ¿No está convocada?”.

Quien se metió en la discusión fue Nati Jota. La influencer estaba viendo el concurso y no quiso irse a dormir sin explayar su pensamiento, también, en contra de Mitre, que para esa altura, ya estaba recibiendo de todos lados. “Esmeralda era un joda y quedó”, comenzó y fue por más: “Hasta a nosotros, que no sabemos nada de canto, nos resultó obvio que Cande y Fede cantaron lindo. ¿En qué momento el jurado que sabe dudan entre ellos y Esmeralda?”. Por último, brindó su postura: “Si es por el show, a mí lo que hace Esmeralda me hace sentir incómoda, no me divierte”.

Pero Esmeralda sigue a paso firme en el Cantando 2020, nada menos que con Tinelli ubicándola como gran favorita. Y cada vez que participa de un gala, su paso deja mucha tela para cortar. Ladran, Sancho...

