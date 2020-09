Nancy Pazos reveló por qué decidió que su mamá no reciba la donación de plasma

Una de las fotos que publicó Nancy Pazos para despedir a su madre

Nancy Pazos contó, este lunes a primera hora, que su madre murió por coronavirus. Según detalló la periodista, hace siete meses que su madre se había mudado a su casa, y ahí es donde se contagió. “Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente, aunque su mente nos había dejado hacía rato”, continuó Nancy, que se enteró de la noticia mientras estaba conduciendo su programa matutino de radio en la Rock & Pop, Ruleta Rusa.

La periodista -que fue reemplazada al aire por Carmela Bárbaro- utilizó su cuenta de Twitter para expresar sus sentimientos sobre y destacó el hecho de que su madre se haya ido “rodeada de sus nietos”.

Además, agradeció a los “médicos, enfermeros, psicólogos y todos los que están trabajando a destajo en el Hospital Argerich”. “Me tuvieron informada y contenida siempre. Sé que hicieron todo lo posible. Y que no dejaron que sufriera. Gracias enormes”.

Por su parte, Nancy Pazos indicó por qué tomó la decisión de que su madre no recibiera plasma -uno de los tratamientos más prometedores contra el COVID-19-. “Heredé de mamá un concepto inalcanzable de ética. Fue en honor a cómo se manejó en su vida que, cuando me ofrecieron darle plasma, después de pensarlo mucho me negué. Sabiendo que es un bien escaso y que ella hubiera priorizado a los otros”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

Y reprodujo el mensaje que le envió en aquel entonces al médico que atendió a su madre. “Doc, le agradezco mucho, pero prefiero que el plasma lo usen para personas con más vitalidad que mamá. Sé que no hay para todos -advirtió Pazos- Y la verdad, mi conciencia personal y ciudadana me hacen estar convencida que hay pacientes que lo necesitan mucho más. Mil gracias”.

Luego publicó una foto junto a su madre y sus hijos en su último cumpleaños, el pasado 27 abril -”en plena pandemia”, enfatizó la periodista-. “Ese día sonrió”, destacó sobre la mujer que murió en las primeras horas de este lunes.

“Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me dijiste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre”, escribió Nancy Pazos en sus redes sociales.

Nancy Pazos junto a sus tres hijos y su madre, en abril pasado, celebrando su cumpleaños

El jueves 13 de agosto, Nancy Pazos y su familia decidieron aislarse de manera preventiva al conocer que una persona cercana se había contagiado de coronavirus. Tras el hispopado de toda la familia, ella como sus tres hijos –de su matrimonio anterior con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli– dieron positivo al igual que su mamá que estaba viviendo con ellos.

En ese momento, Pazos contó que, al igual que sus chicos, tenía “síntomas leves, sin fiebre y algo de tos”. Pero había revelado que “la situación” en su casa “era compleja”. “Convivimos con (una) abuela de 72 con demencia senil, a quien intentaremos preservar como hasta ahora, lo más posible”, había dicho la periodista.

