El dolor de Nancy Pazos por la muerte de su madre: “Se contagió de coronavirus sin haber salido ni un día desde que empezó la pandemia”

El dolor de Nancy Pazos por la muerte de su madre: “Se contagió de coronavirus sin haber salido ni un día”

En las primeras horas de este lunes, Nancy Pazos anunció con profunda tristeza en las redes sociales la muerte de su mamá de 72 años. “Acaba de morir mi mamá. Una mujer que me crió empoderada fuera de época. Hacia 7 meses que vivía en casa. El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos. En febrero despedí a papá Ahora a mamá Se separaron hace 40 años pero el hilo rojo existe”, contó la periodista en su cuenta de Twitter.

Los tuits de Nancy Pazos anunciando la triste noticia de la muerte de su mamá

“Murió de Covid. Paradojas del destino. Se contagió en casa. Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente. Aunque su mente nos había dejado hacía rato”, agregó.

“Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me dijiste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre”, concluyó.

El jueves 13 de agosto, Nancy Pazos y su familia decidieron aislarse de manera preventiva al conocer que una persona cercana se había contagiado de coronavirus. Tras el hispopado de toda la familia, ella como sus tres hijos –de su relación con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, con quien estuvo casada– dieron positivo al igual que su mamá que estaba viviendo con ellos.

En ese momento, Pazos contó que, al igual que sus chicos, tenía “síntomas leves, sin fiebre y algo de tos”. Pero había revelado que “la situación” en su casa “era compleja”: “Convivimos con (una) abuela de 72 con demencia senil, a quien intentaremos preservar como hasta ahora, lo más posible”, explicó.

“El habernos aislado preventivamente fue fundamental para cortar la cadena de contagios –dijo la conductora de Ruleta Rusa, en la Rock & Pop, remarcándoles a sus seguidores esta decisión–. Los chicos no tuvieron contacto con su papá, ni yo con mis compañeros de trabajo desde una semana antes que comenzaran los síntomas”.

Pero entonces, ¿cómo contrajo el virus? “Me contagió una colaboradora personal –precisó–. Ella dio positivo el domingo pasado. Y yo me aislé el jueves cuando dio positivo su esposo, a quien yo no había visto nunca”. Nancy –quien en febrero tuvo que enfrentar la muerte de su padre– concluyó su mensaje aportando tranquilidad sobre su estado de salud y el de sus hijos, pero también compartiendo su angustia: “Está todo bien. Pero igual dan ganas de llorar”. Y agregó: “A mimarnos, cuidarnos y salir fortalecidos”.

