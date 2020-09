Se develó el misterio: qué hay detrás de la foto de Romina Malaspina con el rapero Ecko en la cama

Romina Malaspina

La fama de Romina Malaspina nació en Gran Hermano 2015 y se mantuvo en stand by durante algunos años, hasta que en mayo pasado comenzó a trabajar como conductora del noticiero de Canal 26 en el horario de 22 a 24. La marplatense tiene más de dos millones de seguidores en Instagram y, con su desempeño en el horario central de la televisión, volvió a estar en boca de todos.

A pesar de su popularidad y de utilizar diariamente la red social, no suele hacer referencia ni exponer cuestiones de su vida privada. Por ese motivo se sorprendieron tanto sus fanáticos cuando apareció en la cuenta en Instagram de Ecko, un rapero oriundo de La Matanza que comenzó a dar los primeros pasos en su carrera artística influenciado por Calle 13 y Eminem, cuyo nombre real es Ignacio Matías Spallati.

En la foto se lo ve al artista sentado al borde de la cama, tomándose una selfie. Detrás suyo, de espaldas, se asoma la figura de una mujer de pelo rubio y largo, también utilizando su celular. No fue difícil darse cuenta de que la persona en cuestión es Malaspina: su tatuaje en el antebrazo la delató.

Por supuesto, rápidamente comenzaron a circular rumores de romance entre la conductora y el cantante. Pero ellos se mantuvieron al margen y decidieron no manifestarse al respecto. Hasta ahora…

A través de su canal de YouTube, Ecko publicó el videoclip de “Mujer”, el segundo single de su EP Young Golden, y develó el misterio: él y Malaspina son los protagonistas. Sobre el final del clip se la puede observar a ella en la cama, luciendo la misma lencería que en aquella foto que había publicado el artista.

Recientemente, Malaspina protagonizó un momento que quedó para el recuerdo durante su paso por Mamushka, el ciclo de entretenimientos que conduce Mariana Fabbiani por El Trece. La conductora de Canal 26 se animó a enfrentar diferentes desafíos del programa pero en una de las pruebas llamó la atención porque batió un inusual récord en el segmento “¿Cómo se llama?”, en el que durante 60 debía mirar unas fotos y reconocer la identidad de varios personajes famosos.

La ex Gran Hermano se puso tan nerviosa frente a las cámaras que no pudo identificar las imágenes de Viviana Saccone, Cacho Fontana, Yoko Ono, Miguel Ángel Solá, Demi Moore, Ana María Picchio y hasta la caricatura de Felipe, el personaje del dibujante Quino. “¡Ay! ¡Es que se me van los nombres!”, se justificó, mientras corría el tiempo. Incluso, cuando vio al boxeador Muhammad Ali, gritó “¡Rocky!” Al único famoso que pudo reconocer fue a Gastón Soffritti.

Ecko, por su parte, nació y se crió en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, y trabajó desde niño para ayudar en su casa. Hasta que su vida cambió por completo al convertirse, en muy poco tiempo, en uno de los grandes exponentes de la movida latin trap de Sudamérica.

Con esfuerzo, ganas y pasión logró, el joven logró trascender con su música, superando las fronteras del barrio primero, del Conurbano bonaerense más tarde, y de la Argentina, más acá: su música se escucha en otros país. Con tal solo 18 años -en diciembre de 2018- hizo vibrar al público que colmó el Teatro Gran Rex.

En plena pandemia ya había lanzado “Angry Birds” junto a Blunted Vato. Además, hizo un tema con Cauty y Juanka. En mayo pasado presentó otro sencillo y realizó una colaboración con Toto Lescano en junio.

