La tarotista Valeria Coronel denunció por “acoso y hostigamiento” al Ogro Fabbiani: “Tengo miedo, no sé que me puede llegar a pasar”

Luego de recibir reiterados mensajes de un celular que ella tenía agendado como perteneciente a Cristian El Ogro Fabbiani, la tarotista Valeria Coronel decidió realizar una denuncia por “acoso y hostigamiento” en contra del futbolista ante la Fiscalía de Violencia de Genero de San Isidro. Y pidió una medida cautelar para que el ex delantero de River no pudiera acercarse a ella.

Al enterarse de esta situación, el jugador estalló en las redes sociales, dónde dio a entender que el número del que se estaba cometiendo el supuesto ilícito no le pertenecía. “Mañana voy a saber quién es el sin vida que se hace pasar por mí desde este teléfono”, escribió este martes en una historia de Instagram no bien el escándalo llegó a los medios.

No obstante, este miércoles la damnificada dialogó con Confrontados, por El Nueve. Y, junto a su abogado, el doctor Javier Cicero, ratificó los hechos por los que acusa a Fabbiani y mostró los chats que la impulsaron a hacer la denuncia.

“Para mí es común que me escriba algún famoso para consultarme, porque yo estoy en radio y siempre digo mi celular”, comenzó diciendo la tarotisa. Y luego explicó: “Me escribió a nombre de el Ogro Fabbiani, me pasó fotos de él acostado, que también era medio raro, diciéndome que era hermosa y que me quería conocer, encontrarse conmigo, cocinarme e invitarme a su casa”.

Coronel explicó que ella siempre rechazó estas propuestas y le aclaró que estaba en pareja y tenía hijos. “El viernes le dije que esto era un ida y vuelta constante, que ya hacía un año que me venía diciendo lo mismo y que lo que yo le respondía iba a ser siempre así. Entonces me pone: ’Ok’. Pero me dice: ’Me parecés hermosa, te quiero ver’. Ya está, se tendría que terminar”, contó.

Enseguida, Valeria explicó por qué se decidió a recurrir a la Justicia. “Como yo me muevo sola, por ahí, haciendo trasnoche, tengo miedo. Porque no sé qué me puede llegar a pasar”, dijo la mujer. Y aclaró que “amenaza no hubo”, pero que ella se sintió amedrentada por tanta insistencia.

Por otra parte, la tarotista explicó que pidió una perimetral para que el jugador no pudiera acercarse a ella. “Yo voy a eventos donde hay famosos, porque por ahí hago alguna que otra nota para programas de radio, y la verdad que no me quisiera topar con una situación de violencia”, aseguró.

Con respecto al titular de número desde dónde se enviaron los WhatsApp, Coronel aseguró: “Yo no sé si es él o si es otra persona”. Y dijo que todavía no está confirmado que realmente el Ogro sea el poseedor de ese celular. No obstante, su letrado aclaró que la denuncia que presentó vía mail por el contexto de aislamiento social y que se filtró a los medios el día martes, era “contra Fabbiani y/o contra el dueño de esa línea”. Pero que ellos de ninguna manera daban por hecho que detrás de esos mensajes estuviera el futbolista.

Por su parte, el Ogro ya instruyó a su abogado, el doctor Pablo Torres Barthe, para pedir que se investigue quién es la persona que se está haciendo pasar por él y exigir que su denunciante se retracte públicamente, ya que considera que todo lo que se dijo en los medios terminó dañando su imagen.

