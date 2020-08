Ricardo Darín, a 20 años de “Nueve Reinas”: “Fue un empujón muy importante, me dio a conocer en distintas partes del mundo”

Ricardo Darín y Gastón Pauls en "Nueve reinas"

A 20 años del estreno de Nueve Reinas, Ricardo Darín contó a Teleshow cómo la película influyó en su carrera internacional cinematográfica. El actor de 63 años consideró que el filme que protagonizó junto a Gastón Pauls, y El hijo de la novia -de Juan José Campanella-, fueron un “espaldarazo” en su camino. “Me dio a conocer en distintas partes del mundo, con dos roles totalmente distintos, con dos caracteres casi se podría decir antagónicos. Y, por supuesto, eso significó una carta de presentación muy importante para mí en distintos lugares”.

Por su parte, destacó el rol del director Fabián Bielinsky. “Yo creo que fue un disparador”, consideró sobre la película y agregó que en aquella oportunidad, “y después de mucho tiempo de trabajo, demostró que en la Argentina se podía hacer otro tipo de cine también: bien pensado, con tiempo, con dedicación, y sin tener ningún tipo de pudor ni prejuicio a otro tipo de cinematografías”.

Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice

Darín también lamentó la temprana muerte del director, que falleció de un infarto a los 47 años. “Todavía no puedo digerir su desaparición, más como amigo que como cineasta, a pesar de que creo que tenía mucho para dar en el futuro como realizador cinematográfico”.

“En lo personal -continuó- realmente es muy importante, uno de esos trabajos de los que uno se puede llegar a sentir orgulloso, siendo difícil en nuestro trabajo usar ese término porque a veces cuestionamos algunas cosas que hicimos”, consideró Ricardo Darín, que en 2001 recibió un premio Cóndor de Plata por su rol en Nueve Reinas.

“En este caso, concretamente, Nueve Reinas, es un trabajo que me dio mucho aprendizaje, mucha alegría, que me resultó, como dije antes, un empujón muy importante en mi camino”, agregó Ricardo Darín y volvió a expresar unas cálidas palabras hacia el director Fabián Bielinsky. “Nunca alcanzaré, definitivamente, a agradecerle por haberme regalado ese personaje y ese guion que trabajó con tanto amor y tanta dedicación durante tanto tiempo”.

Nueve Reinas tuvo varios premios Cóndor de Plata. Además del galardón que recibió Darín, se llevaron estatuillas Bielinsky como director y por el guion original; Elsa Berenguer como actriz de reparto; Marcelo Camorino en fotografía y Sergio Zóttola en montaje.

Ricardo Darín recordó cómo llegó a “Nueve reinas” (Video: "Estamos conectados" - TV Pública)

En una reciente entrevista que brindó junto a Gastón Pauls, Ricardo Darín contó que, en un principio, el director no había pensado en él y su compañero para protagonizar la película, sino en Leonardo Sbaraglia y el Puma Goity: “Me dijo ‘me gustás pero sos demasiado simpático y no quiero que Marcos (su personaje) sea simpático, no quiero que le caiga bien a nadie, y vos sonreís y empieza a tener otro color’. Él era muy cuidadoso con eso y tenía muy en claro qué era lo que no tenía que tener la película. No quería que el personaje tuviera empatía con la audiencia porque Marcos era una lacra humana”, recordó el actor.

“Entonces entendí lo que dijo y con Gastón tratamos de ceñirnos a sus directivas y propuestas. Lo curioso es que cuando un libro está tan bien escrito, como este, hay una cosa que tiene que ver con la libertad del espectador: finalmente no logramos que el personaje no tuviera empatía con la platea. Los dos personajes fueron abrazados por la audiencia porque da un poco de ternura ver cómo estos dos giles creen que son los más maduros del mundo”.

