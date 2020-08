Nació Dante, el hijo de Johanna Villafañe: “Me cambió la vida totalmente”

Johanna Villafañe

Este jueves, Johanna Villafañe se convirtió en madre primeriza. En horas de la tarde, la ex vedette dio a luz a Dante por parto natural. La noticia fue confirmada en sus redes sociales y luego diálogo con Teleshow sobre el momento que está viviendo.

“Estoy llena de alegría, no puedo creerlo. Me cambió la vida totalmente”, dijo Villafañe. “Estoy disfrutando estas primeras horas con el gran amor de mi vida”, aseguró Johanna que se mostró muy feliz por la llegada de su primer hijo. Dante pesa 4,070 kilogramos y mide 53 centímetros. “Es un bebote enorme, bellísimo y estoy feliz de la vida”, remarcó Johanna.

En su cuenta de Instagram, la flamante mamá publicó una foto de la mano del pequeño con la siguiente leyenda: “Mi mundo estero. Hola mundo... Soy Dante”.

“Tengo fecha de parto para el 14 de agosto, pero al ser primeriza es muy posible que se adelante, tal cual me dijeron los médicos y como se sabe que suele suceder”, había revelado la joven en una reciente entrevista. Sin embargo, la llegada de Dante se produjo este jueves 27 de agosto.

Como muchas mujeres deciden por estas épocas, la “ex hermana Pombo” apostó a un parto humanizado. “Voy por un parto humanizado, sin Peridural y respetado, que es lo que deseo. ¿Si tengo algún tipo de miedo? Estoy convencida de que saldrá todo bien. Las mujeres somos fuertes, es nuestra naturaleza parir”, aseguró Villafañe, firme en su decisión, que se concretó en este día tan especial, pero sobre el tema no quiso dar mayores precisiones.

¿Cómo supo que estaba embarazada? “Como soy muy regular, que se me atrase un día ya enciende las alarmas. A ese punto soy regular. Esperé un par de días igual, hasta que no aguanté más y fui a la farmacia; me hice dos test. El primero me lo hice cuando volvía de mi casa de lo de una tía, súper tarde…Mientras manejaba venía pensando así que cuando vi una farmacia, paré. No podía contener mi ansiedad. Llegué a casa, me lo hice y me salió una rayita… Así que me fui a dormir. En el medio de la noche me desperté y, no sé porqué, lo fui a ver: tenía dos rayitas. El otro me lo hice acompañada de mi pareja y lo confirmamos. No paramos de llorar de emoción”, relató en una entrevista a Teleshow en marzo de este año cuando estaba de 5 meses.

En su momento, en sus primeras notas, Villafañe hablaba de una vida espiritual que le llenaba el alma. Era reikista y hacía yoga. “Pero esa etapa espiritual ya pasó. Estoy más guerrera. Eso fue algo que necesite pero que ahora no. Son momentos. Creo en Dios, por supuesto. Pero mi costado espiritual cambio, me siento más identificada con la mujer guerrera que va por todo empoderada”.

