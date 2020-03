¿Cómo supo que estaba embarazada? "Como soy muy regular, que se me atrase un día ya enciende las alarmas. A ese punto soy regular. Esperé un par de días igual, hasta que no aguanté más y fui a la farmacia; me hice dos test. El primero me lo hice cuando volvía de mi casa de lo de una tía, súper tarde…Mientras manejaba venía pensando así que cuando vi una farmacia, paré. No podía contener mi ansiedad. Llegué a casa, me lo hice y me salió una rayita… Así que me fui a dormir. En el medio de la noche me desperté y, no sé porqué, lo fui a ver: tenía dos rayitas. El otro me lo hice acompañada de mi pareja y lo confirmamos. No paramos de llorar de emoción”.