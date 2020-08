Mal momento para Carmen Barbieri: sufrió una terrible caída mientras ensayaba para el “Cantando 2020″

La terrible caída de Carmen Barbieri en el ensayo del “Cantando 2020″





Las últimas horas en lo laboral para Carmen Barbieri no fueron las mejores. Antes de su presentación en la gala del miércoles, donde interpretó la canción “El extraño de pelo largo” en la ronda de rock nacional, sufrió un accidente en un ensayo antes de salir a escena.

La actriz se cayó y se dio un fuerte golpe. Pese a este percance, realizó su performance. En la previa, Carmen mostró que se había lastimado un tobillo a causa de una caída. Sin perder jamás el sentido del humor, afirmó: “Yo tenía barbijo, anteojos, máscara... estaba re protegida, pero no veía un carajo, y caí de espaldas”.

Entre risas, recordó que Moria Casán alguna vez le había dicho que en ella había dos cuerpos: “La cara de Carmen Barbieri y el cuerpo de Pelele”. “Siempre tuve el tobillo finito, pero miren ahora”, les dijo a Laurita Fernández y Ángel De Brito, y mostró el edema que se le había producido a causa de la caída.

Las imágenes del momento fueron dadas a conocer este jueves en Los ángeles de la mañana (El Trece), y ahí se observa cómo la participante intentaba subir a una tarima que estaba ubicada en la pista, desde donde tenía pensado comenzar a cantar en la gala de rock nacional, y allí tuvo el accidente.

La terrible caída de Carmen Barbieri en el ensayo del “Cantando 2020″

Ángel de Brito, conductor del programa y del certamen, detalló cómo fue el episodio: “Estaba subiendo la tarima, y cuando va a la tarima el pie le falló. Tremenda la caída de Carmen”. Además explicó que tras el hecho, y para evitar que se repita algo así, la producción decidió prescindir de las mismas en las galas.

A la hora de la devolución, Nacha Guevara contó: “Yo canté en la película El extraño de pelo largo”. En referencia al desempeño de la pareja, la integrante del jurado, opinó: “Carmen, traés alegría, y eso es bienvenido en esta época, pero hubo muchas desafinaciones”. De todos modos, añadió: “Saludo tu energía y tus ganas; sos un ejemplo de vida”. Su nota fue 6.

Karina La Princesita sostuvo: “Me aburrió”. “¿Pero vos la viste actuar a Carmen alguna vez?”, le preguntó Laurita Fernández. “No sabe quién soy -retrucó Barbieri-Los jóvenes no me conocen”. “No es con vos, no me gustó lo que hicieron ninguno de los dos”, respondió Kari, y les puso 5. Y luego la jurado agregó: “Yo sí te conozco, no es que no me gustó lo que vos hiciste, fue todo el trabajo en equipo”.

Oscar Mediavilla se mostró satisfecho con el desempeño de la pareja. “No sé qué más se le puede pedir a este tema”, dijo. Y añadió: “A mí, me pareció simpático”. Los calificó con 6. Con el voto secreto, Moria Casán expresó: “Me encantó todo. Carmen, me encantó desde que entraste”.

SEGUÍ LEYENDO

“Cantando 2020”: Lizardo Ponce no pudo superar las exigencias de Oscar Mediavilla y recibió una lapidaria devolución

El sorpresivo anuncio de Pepe Cibrián que lo aleja del “Cantando 2020″: “Debo cumplir con mi responsabilidad civil”

La sorpresiva revelación de Adabel Guerrero en el “Cantando 2020″: “Estamos conviviendo con mi marido y su ex”