Nacha Guevara criticó la performance de Laura Novoa en el “Cantando 2020”: “No estás arrancando”

Laura Novoa y Patricio Arellano llegaron a esta cuarta ronda del certamen con altibajos desde que se inició el “Cantando 2020″. Durante sus presentaciones fueron elogiados, pero también criticados a medida que fueron interpretando diferentes ritmos durante el concurso de canto. Y este jueves quedaron a mitad de camino luego de cantar Mil Horas, un clásico del rock nacional de Los abuelos de la nada.

“¿Cómo tenés que remar Patricio? Si, porque mama no estás arrancando y tenés con qué. Qué es lo que está pasando, ¿estás incómoda? Es como que no arrancás. No sé, eso lo sabrás vos. Yo veo que estás contenida con miedo a hacer algo y eso tiñe todo y vos como actriz lo sabés más que nadie y eso hace que no suceda nada”, arrancó con la fuerte devolución Nacha Guevara ante la atenta mirada de Novoa, sorprendida por las palabras de la jurado.

“Él hace un esfuerzo enorme, pero no hay una pareja. Además, hay desafinaciones...”, continuó. Sin embargo, en ese momento la coach del dúo pidió al jurado un “reconocimiento” al trabajo que viene realizando la pareja. Consultada Novoa sobre la crítica de su colega, respondió: “Es su posición, siento que lo que hacemos es con pasión y sobre mi pasión no puede opinar nadie porque yo soy muy apasionada. No le gustó y tiene todo el derecho del mundo”.

Esto provocó una nueva reacción de Guevara al remarcar: “No estoy diciendo que no seas trabajadora, que no seas disciplinada, que no seas una estupenda profesional, eso está fuera de toda duda aquí porque tenés una carrear que lo avala y que yo respeto profundamente. Lo que digo es que no estás sacando a relucir tu gran actriz”. Pero, Laura volvió a tomar la palabra y expresó: “Lo que pasa que a mi me gustaría que esté lleno de actores el Cantando porque necesitamos trabajar, pero esta todo bien... que no sea cantante es lógico”.

Sobre estos dichos, Karina La Princesita en el momento de su devolución también cuestionó a la participante. “Entiendo que hablás de tu lado de actriz, pero hay mucha gente sin trabajo y ojalá que haya trabajo para todos y no solamente para los actores”, aseveró la cantante tropical que en el ritmo anterior había vivido un momento de tensión.

“Como representante de la música tropical me pone muy triste que cada vez que representan a la cumbia lo hagan desde el lado poco serio, en general. No se lo toman en serio, se lo toman como más para la joda y no como un arte distinto. Quizás les gustará menos o más, pero no es para la risa, nada más. Es para generar alegría, pero siempre y cuando sea hecho con seriedad”, le dijo Karina a Novoa en esa oportunidad. En cuánto a la performance del jueves, la jurado reconoció que hubo “desafinaciones”. Por su parte, Oscar Mediavilla reconoció el “esfuerzo” de la artista y Moria Casán, con voto secreto en el ritmo, también elogió a la pareja.

