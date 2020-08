La triste despedida de Diego Boneta a su abuela: “El cielo está de fiesta dándote la bienvenida”

Diego Boneta y su abuela Pepa (Foto: Instagram)

La relación de Diego Boneta con su abuela Pepa siempre fue más que especial. De hecho, en varias oportunidades, el protagonista de Luis Miguel, la serie ha utilizado sus redes sociales para compartir los momentos en que iba a visitarla al hogar de Mc Allen, Texas, en el que la mujer se encontraba alojada. Sin embargo, en esta oportunidad, el actor mexicano recurrió a su cuenta de Instagram para comunicar una triste noticia.

“Pepa, el cielo está de fiesta dándote la bienvenida junto con abuelito Otto. Siempre vivirás en nosotros... descansa en paz”, escribió Boneta en el posteo, anunciando el fallecimiento de doña Josefina. Y lo acompañó con una serie de fotos que rememoraban sus días junto a ella.



En octubre de 2018, durante su visita a la Argentina, el actor brindó una entrevista exclusiva con Teleshow, en la que había hablado del estado de salud de su abuela. “Pobrecita, ya está muy mal”, había dicho en ese momento. Hacía apenas dos semanas que Boneta había hecho un largo viaje solo para pasar unas horas con ella. Pero estaba claro que Pepa ya no era la misma que lo había malcriado durante toda su vida.

“Ella es una mujer súper importante para mí. Es mi abuela materna. Resulta que la única persona en mi familia que tuvo algo que ver con la música o con esto, era mi abuelo Otto, su ex marido, que era portorriqueño. Entonces ella y yo tenemos un vínculo muy especial, porque soy el único de toda la familia que hace esto”, había contado Diego en ese momento.



De hecho, en el mismo reportaje, Boneta había asegurado que Pepa estaba convencida de que el alma de su abuelo vivía en él. “Mi abuela cree que él reencarnó en mí. ¡Ella está segura de eso! Entonces, siempre hemos tenido un vínculo muy lindo. Y yo espero que ya pueda descansar y estar en paz, pronto”, había dicho, consciente de que la mujer ya no la estaba pasando bien en este plano.

¿Si ella era consciente del éxito que había logrado su nieto en los últimos años? “Sí, aunque me reclama todo el tiempo. ’Yo sé que te la pasas viajando, pero ¿cuándo me vas a venir a ver? ¿Ya te olvidaste de mí?' Entonces tengo que enseñarle las entrevistas y le digo: “Mira, Pepa, estaba con tal persona y hablé de ti’”, había explicado el actor.



Cabe señalar que Boneta siempre remarcó la importancia que tuvo su familia tanto para que él pudiera crecer en su carrera, como también para que lograra mantener los pies sobre la tierra después de haber alcanzado el éxito y la fama a nivel internacional. El actor es hijo de Lauro y Astrid y tiene dos hermanos, Santiago y Natalia, quienes siempre estuvieron a su lado para darle la contención que él tanto necesitaba.

“Mi familia es mi roca, es mi ancla, es lo que me mantiene con los pies en la tierra, con noción de lo que es la realidad. Creo que los que trabajamos en esto no vivimos en una realidad, porque no tenemos un trabajo como la mayoría de las personas que trabajan de 9 a 6 de la tarde. Y no es que sea malo, pero creo que es importante siempre tener muy en cuenta cómo es la realidad. Y ellos son los que siempre me recuerdan eso, que para mí es súper importante”, había explicado el actor.

