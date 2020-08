Pampita cuestionó a Nicole Neumann por hablar de su pasado sexual con Fabián Cubero: “Es alimentar que sigamos hablando del tema”

Pampita criticó a Nicole Neumann por hablar de su pasado sexual con Cubero





En las últimas horas, Nicole Neumann reveló el promedio sexual que mantuvo con Fabián Cubero durante su matrimonio, actitud que Carolina Pampita Ardohain criticó desde su programa Pampita Online. “¿Qué dirá Cubero, no? Él tiene una nueva pareja hace bastante”, señaló la conductora del ciclo de Net TV.

Todo comenzó cuando Neumann recordó cómo era su vida sexual con el ex jugador de Vélez en su nuevo ciclo Las 10 de Nicole cuando entrevistaba al Pollo Álvarez. La modelo le consultó a su invitado sobre la cantidad de veces que tenía sexo con su pareja. El conductor de Nosotros a la mañana, aseguró: “Para una pareja que está hace cuatro años, uno de casados, tres veces por semana está perfecto. No nos movamos de ahí”,

“Pará, yo estaba en ese promedio a diez años de casada”, retrucó Nicole. Pero el Pollo le respondió: “Vos serás una golosa, yo tengo mi historia también, loco”. Y su compañera aclaró: “Bueno, no sé, cada pareja tendrá su acuerdo...”. Luego, el conductor agregó: “Mi mujer es más activa, pero yo siempre ando cansado por el trabajo. Un par de veces, yo llego a casa y ella me busca, pero no me encuentra. Perdón, voy a tratar de mejorar”.

Pampita se mostró un poco molesta por el sincericidio de su colega con la cual mantiene una tensa relación desde años. “No importa cuántas veces lo hicieron, el tema es que se siga hablando de algo de antes”, criticó. “Todo el tiempo hay un comentario de un lado y del otro. Ahora Cubero y Mica están en silencio, bastante prolijitos. La cautelar es de los dos lados”, agregó.

Sin embargo, la animadora siguió adelante con su postura y lanzó: “Acá estamos otra vez hablando de vuelta de Nicole, Cubero y cuántas veces lo hacían por semana. Es alimentar que sigamos hablando del tema”, manifestó. “Ella misma, solita, dijo que el último año de matrimonio lo hacía tres veces por semana. Nadie le preguntó”, disparó una enérgica Ardohain, quien luego recordó: “Mica Viciconte dijo hace un tiempo que ella lo hace todos los días con Cubero. Lo dijo antes que Nicole”.

La confesión sexual de Nicole Neumann sobre su relación con Fabián Cubero

Recientemente, Nicole Neumann y sus hijas se contagiaron de coronavirus y tuvo un conflicto mediático con Fabián Cubero y su actual novia, Mica Viciconte. “Tengo dos fans de esos amor/odio que van tirando cosas todo el tiempo. Es imposible, siquiera, poder preservar cosas de la intimidad de las niñas”, se quejó mientras se mantenía aislada en su casa con su familia.

En esa oportunidad, Pampita sorprendió al respaldar a Neumann tras poner en duda que la novia del ex futbolista Fabián Cubero haya filtrado la información sobre la salud de las hijas de la ex pareja y mantuvo un tenso ida y vuelta con Nicolás Magaldi. La conductora no se anduvo con vueltas y le preguntó si había sido Mica quien le contó, y el entrevistado se mostró incómodo antes de responder.

“No tengo respuesta a eso. Si te digo que sí o que no es parte de lo que uno puede reservar como una fuente”, dijo Magaldi, y tras la insistencia de Pampita, blanqueó: “No fue ella y, de hecho, lo aclaré al aire. Aquella persona que te da información o un dato yo no puedo como periodista decir que fue quien me contó. Lo voy a preservar. Y por supuesto banco a Mica”. Luego, a las pocas horas, el conductor de El Show del problema pidió disculpas al aire por su accionar.

