El nuevo desafío de Dario Barassi en “100 argentinos dicen”: “El formato es una bomba, entretenido y disparador de humor”

Dario Barassi, el conductor de "100 argentinos dicen"

A partir de este lunes 24 de agosto, las tardes de El Trece serán distintas. Ya no estará Corte y confección, el reality de moda conducido por Andrea Politti, que termina este viernes 21. Y habrá dos programas nuevos: a las 14.30 llegará Mujeres, un magazine con cinco conductoras, y a las 16 será el turno de 100 argentinos dicen, con la conducción de Darío Barassi.

A horas de su regreso a la pantalla en el rol de conductor, Dario Barassi expresó sus sensaciones sobre esta nuevo experiencia que lo tendrá como protagonista: “Volver al ruedo estuvo bueno porque me desempolvé y cuando me dijeron que fui elegido, empecé con todo de nuevo y el formato es una bomba, entretenido y disparador de humor, siendo lúdico. La verdad es que estoy chocho...”.

La temática del ciclo consiste en poner a prueba a dos familias por programa para que respondan lo que piensa la mayoría de los argentinos sobre distintos temas de cultura general. Y los participantes podrán ganar hasta 250 mil pesos.

"Es una puesta grande, estamos asumiendo un riesgo y estoy dejando todo en la cancha”, dijo Barassi

En diálogo con Moskita Muerta en la Once Diez (AM 1110), el también actor reconoció que el debut se da en un momento donde la situación que atraviesan los medios es delicada. “Sé que la tele está complicada pero le tengo fé. Tengo los dedos cruzados esperando clavar un buen puntaje obviamente. Es una puesta grande, estamos asumiendo un riesgo y estoy dejando todo en la cancha”, dijo sobre el lanzamiento de su nuevo ciclo.

En un tramo de la entrevista, Barassi comparó la diferencia entre actuar y conducir al reflexionar: “Yo había pensado en no aceptar laburos que tuvieran que ver 100 por ciento con el actor, estaba con muchos proyectos y la pandemia me dejó varado. Me dediqué a ser padre, y de repente me contactaron para contarme que habían traído este formato y la verdad que en este contexto pensé ‘¿Por qué no?‘. Yo no sé si estoy bien pero me divierto y apelo mucho al actor. Me desafía tener que distanciarme un poco sin jugar tanto y ser tan confianzudo con los participantes, pero me siento muy amparado por la producción”.

El programa está inspirado en una producción norteamericana llamada Family Feud, que llegó por primera vez a la pantalla de televisión en 1976 y en la actualidad continúa generando rating. Incluso se ha convertido en una exitosa franquicia que se replica en varios países del mundo. En Argentina, el ciclo fue estrenado en el año 2005, y en aquel entonces era conducido por Monchi Balestra.

¿Cuál es la figura argentina más seguida en redes sociales? ¿Qué achura no puede faltar en un asado? ¿Qué cosas prestás y nunca te devuelven? Estas y mil preguntas más serán el desafío que enfrentarán los participantes de 100 Argentinos dicen. Con cada acierto, los equipos suman una calificación y ganará la familia que logra acumular 100 puntos.

