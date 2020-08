El mea culpa de Nicolás Magaldi por haber hecho público el estado de salud de la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero: “Cometí un error”

Nicolás Magaldi le pidió perdón a Nicole Neumann

Este miércoles, desde su programa El show del problema (El Nueve), Nicolás Magaldi se tomó unos minutos durante la emisión para pedir disculpas públicas a Nicole Neumann y Fabián Poroto Cubero. Hace unos días, el conductor fue quien dio la noticia del COVID-19 positivo de Indiana, la hija mayor de la ex pareja. La información provocó polémica porque Mica Viciconte, pareja del ex jugador, es panelista del ciclo. Y la modelo sospechó que fue la ex Combate quien lo contó en la producción y conductor lo dijo al aire.

“Voy a decir unas palabras que terminan siendo una lección. Yo tomaré la posta porque lo siento en el corazón y hay que hacerlo. Donde se comenten los errores se da la cara y se aclaran las situaciones. Voy a hacer un pedido de disculpas y no se me cae la cara, ni tengo vergüenza. Quiero pedir perdón, personal y con la mayor sinceridad”, comenzó diciendo Magaldi.

"Esta mañana hablé con Nicole y con Fabián, les dije ‘los llamo porque como papá, cuando me vi haciendo eso, dije fue innecesario y erróneo. No tengo que ser yo quien dé esa información'", expresó Nicolás Magaldi

Y continuó: “Esto está afuera de la rutina, lo hago a nombre personal y también como cabeza de equipo. Me levanté a la mañana y encontré un aluvión de colegas, de periodistas y hasta protagonistas diciendo cosas sobre el accionar periodístico y personal de una información que di yo, días atrás, respecto de la situación de Nicole Neumann, Fabián Cubero, Mica Viciconte y sus hijas, sobre todas las cosas”.

“Lo primero que quiero decir es que quiero pedir disculpas públicamente, personalmente y profesionalmente, porque cometí un error. Sí, cometí un error. Como periodistas quienes me conocen, y los que me están conociendo, yo di un dato que fue cierto, pero fue erróneo hacerlo público. Ese es el error que cometí, sobre todo cuando se trata de menores de edad. Sinceramente, les quiero decir a todos, principalmente a Nicole Neumann y Fabián Cubero, que son los papás de sus hijas, que les pido disculpas públicamente. Yo esta mañana hablé con Nicole y con Fabián, les dije ‘los llamo porque como papá, cuando me vi haciendo eso, dije fue innecesario y erróneo. No tengo que ser yo quien dé esa información'. El dato estaba chequeado, pero estuvo muy mal hacerlo público”, concluyó viendo fijamente a la cámara.

El descargo del conductor llegó luego de sumar varios cuestionamientos por su accionar, entre ellas, Lizy Tagliani que salió a cruzarlo en las redes sociales. La conductora hizo una enérgica defensa de su amiga por la filtración de la información. “Es un delito dar a conocer el nombre de los pacientes sin el consentimiento explícito de la persona afectada... ¿o esto cambió?”, afirmó en su tuit.

El tuit de Lizy Tagliani

Pampita también enfrentó a Nicolás Magaldi, pero en su programa durante una entrevista en vivo. La conductora de Pampita online le preguntó si había sido la novia de Fabián Cubero quien le había pasado el dato, ya que su ciclo fue el primero en anunciarlo al aire. “Vos podés acusar a quien sea. Cualquiera que da una información hay una base de protección periodística en la Justicia y es que uno no puede reservar las fuentes”, se defendió el conductor ante la consulta de la modelo.

SEGUÍ LEYENDO

Lizy Tagliani cuestionó a Nicolás Magaldi por haber contado que las hijas de Nicole Neumann tenían coronavirus: “Es un delito”

Nicole Neumann apuntó contra Mica Viciconte y detalló la charla íntima que tuvo con sus hijas: “Ya no saben quién miente y quién dice la verdad”

Pampita enfrentó a Nicolás Magaldi por la filtración de la noticia del COVID positivo de Nicole Neumann: “Justo la primicia la dan en tu programa”