La dramática situación que vive el actor Carlos Belloso: "Si no trabajo en un mes, voy a tener que salir a pedir en la calle"





La cultura y el entretenimiento es uno de los sectores más golpeados por la pandemia en la Argentina. Y en ese ámbito, el teatro, muchas veces definido por la presencia y la performance en vivo, es uno de los que más sufre. Sobre esta situación crítica habló el reconocido actor Carlos Belloso, quien advirtió: “Si no trabajo en un mes, voy a tener que salir a pedir en la calle”.

En diálogo con Hay que ver, el ciclo que conducen conducen Denise Dumas y José María Listorti por El Nueve, uno de los actores más prestigiosos de nuestro país, expresó: “Yo quiero salir a trabajar, necesito trabajar como todos pero tiene que haber un protocolo. Hice una película en plena pandemia, Murciélagos. Si no trabajo en un mes, voy a tener que salir a pedir en la calle. Creo que los actores somos esenciales y ojalá salga un protocolo”.

“Esto va para largo porque ni se sabe si vamos a poder hacer temporada. Tengo amigos en España que están trabajando en una ficción totalmente distinta, en la que no se tocan. Pensemos en el otro, solidaridad ante todo. Llegó el momento de hacer solidaridad de verdad. Obviamente que quiero trabajar pero hay que esperar un poco más”, continuó.

Belloso también se mostró muy crítico con la marcha del 17 de agosto: “Lo de (Luis) Brandoni fue de un egoísmo increíble. No me gustó ver la marcha. Y claramente no les importó la pandemia. Llegó el momento de sacarnos la careta del todo y no hacer cosas que no sean perjudiciales para los demás”.

“En Tumberos gané muy poco dinero", reconoció el prestigioso actor

El actor también habló del trabajo solidario que realiza como veterano de la Guerra de Malvinas. “Los veteranos de guerra estamos haciendo una campaña para donar sangre, porque el banco está vacío. También hacemos barbijos y llevamos comida a los merenderos”.

Recordemos que en otra nota en Jubilados TV, Carlos Belloso dio más detalles de su situación económica: “Estoy tratando de que esta cuarentena me sea liviana pero no se puede evitar la angustia. La angustia de no facturar, de tener poca plata, de apelar a los ahorros que uno pensaba que los iba a usar para otra cosa, pero los está usando para el diario, para el cotidiano, y eso angustia por qué no se sabe cuánto va a durar”.

“En Tumberos gané muy poco dinero, pero yo sabía que iba a andar muy bien y después que termine en la misma productora llegue a ganar muy bien. En la segunda oportunidad, a la hora de firmar un contrato, viene la revancha del contrato jugoso”, comentó el actor.

“Somos muchos actores que trabajamos no solo en cine, televisión y teatro, sino también, en eventos, en la calle. Y al haber tantos actores, los que trabajamos en una continuidad somos pocos y los que ganan dinero son muchos menos. Yo te podría contar que yo trabajo, pero no soy una persona adinerada, tengo posibilidad de hacer algunos ahorros, pero sigo alquilando”, lamentó.

