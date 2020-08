El irónico comentario de Karina la Princesita luego de que El Polaco festejara el cumpleaños de su hija Alma: “Ni barbijos veo...”

(Mario Sar)

Pasaron más de 150 días desde que se inició el aislamiento social obligatorio y a esta altura, los ánimos no son los mejores. Cada palabra puede malinterpretarse o llevarse por distintos caminos. En las últimas horas, llamó la atención un mensaje de Karina La Princesita Tejeda que escribió en sus redes sociales y que no pasó por alto para quienes están atentos a cada movimiento que da. Parece ir dirigido hacia El Polaco, su ex pareja.

“Che, ¿qué dijo el presidente? ¿Seguimos en cuarentena? No sé por qué siento como que ya no. Como que todo ya volvió a la normalidad, ¿no? Ni barbijos veo ya”, fue el párrafo que apareció en sus historias de Instagram. Si bien no tiene un destinario visible, las últimas apariciones de su ex pareja parecen entrelazarse con cada una de las palabras que escribió la jurado del “Cantando 2020″.

El concurrido cumpleaños de Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino (Video: Instagram)

Casi en simultáneo, el cantante tropical se mostró festejando el cumpleaños de su hija Alma, fruto de su relación con Valeria Aquino. La nena celebró sus 7 años y en los diferentes videos, sobre todos los publicados por mamá de la nena, se ven amiguitos y familiares de la cumpleañera disfrutando de la fiesta sin ningún tipo de protocolo. Ni adentro de la casa ni mucho menos en el inflable que pusieron en el patio. En lo que se dio a conocer ninguno usa tapabocas ni mucho menos respetan la distancia establecida que indican los entendidos en la materia.

Karina y el mensaje que pareciera destinado para El Polaco (Foto: Instagram)

El repudio en las redes sociales no se hizo esperar. Más allá de que en los tiempos que corren todo se volvió más frágil y la contemplación prácticamente es nula, los mismos fanáticos le hicieron saber que la reunión que llevó adelante no estuvo bien. Los mensajes hacia el mismo punto se multiplicaron en cuestión de minutos.

El canje les jugó una mala pasada. La necesidad de agradecer a las firmas que le cedieron el cotillón y todo lo necesario para la merienda los llevó a mostrar de más y sacar a la luz lo que hicieron mal. “Hermoso todo, ¿pero cómo se cuidan del COVID?”, “Estos se creen que por tener plata pueden hacer lo que quieran”, “Ustedes deberían dar el ejemplo”, fueron algunos de los que más se replicaron.

El Polaco también le hizo un cumpleaños sorpresa a María, su mamá (Video: Instagram)

Sin embargo, ese no fue el único desliz que lo enfrentó a la opinión pública. Al día siguiente, Ezequiel y su mujer, Barby Silenzi, le festejaron el cumple a María, la mamá del cantante. Las postales de la señora con ellos se volvieron moneda corriente durante este periodo de cuarentena. La señora suele ayudarlos con la crianza de Abril, la pequeña que hace dos meses dio a luz la bailarina.

En esta oportunidad, como una muestra de cariño, la sorprendieron con una fiesta sorpresa. El ex de Karina mostró el momento en el que le cantaban el feliz cumpleaños a la mamá y le agradeció a la empresa que hizo posible tal paso. Se vivió un momento de mucha emoción y felicidad. Claro, la gran mayoría puso el ojo en que más allá de esto, lo que hicieron no estuvo bien.

La Princesita y El Polaco se distanciaron a mediados de 2012

El Polaco y La Princesita vivieron un romance que pasó por todos los estados. A fines del año pasado, la cantante hizo referencia a los momentos en los que estuvo con él y fue crítica. Si bien admitió que hoy mantienen una relación amena, sin mayores sobresaltos, no olvida lo que pasó tiempo atrás. “Hoy con el papá de Sol está todo perfecto, pero en su momento me quedé sola, embarazada. Y eso es tristísimo. De repente me quedaba sola y yo mentía, no lo decía, porque me daba vergüenza”.

