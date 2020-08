“Por el mundo”: Marley mostró los regalos que recibió Mirko por el Día del Niño y estallaron las redes

Los impresionantes regalos que recibió Mirko por el Día del Niño (Video: "Por el mundo en casa" - Telefe)

Por el mundo en casa realizó una emisión especial el domingo pasado, con motivo del festejo por el Día del Niño en la Argentina. Marley y la producción del programa de Telefe hicieron todo lo que estaba a su alcance para que Mirko, la gran estrella del ciclo, viviera una jornada inolvidable, a pesar del encierro por la cuarentena obligatoria en la Argentina.

De esta manera, en el amplio jardín de la propiedad que Marley tiene en zona norte, montaron tres inflables gigantes, una cama elástica y hasta una casa en miniatura decorada especialmente para Mirko. Pero estas no fueron las únicas sorpresas: a lo largo del programa el conductor reveló otros regalos que su pequeño pudo disfrutar en este día tan especial.

“Mirá lo que armamos para el Día del Niño. Mirá los inflables. ¡Tenemos un payaso!”, exclamó Marley al ver disfrazado a su productor, Fernando Colombo. Mientras Mirko miraba asombrado a su alrededor, acompañado por su perro Bailey, el conductor continuó presentando el programa: “Armamos todo esto para homenajear a los niños. Vamos a ver material de los viajes que hemos hecho con Mirko, que son realmente impresionantes”.

Durante el envío mostraron las travesuras más divertidas de Mirko en los innumerables viajes que ha hecho desde que nació, en octubre del 2017. De esta manera, se lo pudo ver al pequeño junto a la China Suárez y sus hijas; Wanda Nara con su pequeña Isabella Icardi; Flor Peña y su hijo menor, Felipe; Jimena Barón y Momo; Paula Chaves y Baltazar; y Lola, la hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Mirko se subió a su nuevo camión de bomberos (Video: "Por el mundo en casa" - Telefe)

Entre viaje y viaje, Marley mostraba algunos de los regalos que recibió Mirko. El que más sorprendió al pequeño fue el mini camión de bomberos que parecería funcionar a batería y, además, incluye la manguera que lanza agua y el niño utilizó para mojar al “payaso Fernando”. “Este es un regalo muy especial. Logramos que haya un auto de bomberos para el bebé, que es fanático de los policías, las ambulancias y los bomberos”, contó el conductor.

Además, mostró un video que grabó Susana Giménez desde La Mary, su mansión de Punta del Este donde está pasando la cuarentena junto a su hermano, deseándole un feliz día a su ahijado: “Hola Mirko. Hoy es el Día del Niño y yo, que soy la tía Su, no puedo dejar de saludarte y decirte que te extraño y te quiero mucho. Estás muy lindo y hablás español, inglés y alemán. ¡Yo no lo puedo creer! Te escuché los otros días con tu papá y no lo podía creer. Quiero decirte una cosita: te quiero mucho, Mirko. Mirá, estoy con mi perrita nueva, que se llama Rita. Es tan linda… Un día voy a ir para que juegue con Bailey. Te amo”.

Marley y Mirko en la mini casita del pequeño (Video: "Por el mundo en casa" - Telefe)

Finalmente, Marley anunció que a través de la cuenta en YouTube de Mirko que después del programa sortearía juguetes para sus seguidores y mostró detalles de la casita que montaron especialmente para la ocasión, decorada con una “pista de autitos” en el piso, uno de los juguetes preferidos del pequeño. “La gente que ha armado esta casa puso hasta un cajón para guardar cosas, un cartel con el nombre de Mirko... Le armaron de todo para que tuviera acá su Día del Niño. Está bueno poder compartir e ir regalando los juegos que no usa más”.

Como cada domingo, las redes sociales se hicieron eco del programa. En esta ocasión, con divertidos comentarios y ocurrentes memes, hicieron referencia a los increíbles regalos que recibió el bebé más famoso del país por el Día del Niño.

Algunos comentarios sobre los regalos de Mirko para el Día del Niño (Fotos: Twitter)

