5 actrices que formaron parte del éxito de Hollywood en los 90 y hoy no son conocidas por las nuevas generaciones

Anne Heche, Tea Leoni, Sarah Michelle Gellar, Jenna Elfman y Calista Flockhart

Alcanzar el éxito en Hollywood no solo es cuestión de esfuerzo, también hay que tener un poco de suerte o el famoso factor de estar “en el lugar justo en el momento indicado”. Lo que sí es difícil es mantenerse luego de haber tenido ese gran éxito. De eso saben muy bien Macaulay Culkin, Laura Dern, Geena Davis o John Travolta por mencionar solo algunos ejemplos. Varios de estos artistas supieron “reinventarse” gracias a su capacidad o al trabajo de buenos representantes.

Las razones por las que muchas estrellas terminan alejándose de Hollywood pueden ser diversas. Algunas actrices se vieron “forzadas” a irse por no formar parte de los cánones patriarcales de las empresas productoras, ya sea por su edad o su estética. Otras tantas decidieron retirarse por motu propio para tomar otro camino, lejos de las grandes luces. Lo cierto es que, por decisión propia o ajena, hoy grandes figuras que alguna vez alcanzaron la gloria, hoy tal vez caminan sin ser reconocidas por las nuevas generaciones.

Aquí algunas de las estrellas de los 90 que hoy están alejadas de Hollywood:

Anne Heche

Anne Heche (Crédito: Shutterstock)

Nacida en 1969 en Ohio, Estados Unidos, fue una de las figuras más buscadas por los productores de Hollywood en los 90 y principios de este milenio. Sus primeros años de carrera comenzaron en la serie Another World (una ficción que duró más de 30 años en la televisión estadounidense). En 1996 debutaba en el cine con el personaje de Juliet en La Jurado protagonizado por Demi Moore y Alec Baldwin. Pero el año clave en la carrera de Anne Hache fue 1997 por haber participado de tres grandes filmes: Volcano junto a Tommy Lee Jones, Donnie Brasco compartiendo cartel con Johnny Depp, y Wag the dog (en la Argentina la conocimos como Mentiras que matan), que contaba cómo Estados Unidos recreaba un conflicto bélico para tapar el affaire de su presidente (vinculado en ese momento a la relación extramatrimonial de Bill Clinton). Allí compartía cartel junto a grandes estrellas de Hollywood como Robert De Niro y Dustin Hoffman. Estos papeles le dieron a Hache la posibilidad de protagonizar Siete días y siete noches con Harrison Ford en 1998, año en el que también participó de la remake de Psicosis en el rol de Marion Crane. También participó del film Sé lo que hicieron el verano pasado y John Q junto a Denzel Washington. En esos años, su vida amorosa estuvo vinculada sentimentalmente a la conductora de televisión Ellen DeGeneres. Luego se sucedieron dos matrimonios de los que tuvo dos niños. La carrera de Anne parecía haber alcanzado su punto de esplendor a finales de los años 90, pero de a poco se fue apagando.

Los rumores que corrían en la época que se separó de Ellen, fueron que Anne utilizó la relación para generar polémica y no porque realmente estaba enamorada. Varios sucesos erráticos de la actriz -como aquel que se metió sin permiso en la casa de una mujer diciendo que se llamaba Celestia- más algunos consumos de drogas hicieron que su carrera cayera en el ocaso. En su autobiografía, cuenta cómo su padre no vivió su homosexualidad con plenitud y que abusaba de ella.

Tea Leoni

Tea Leoni (Crédito: Shutterstock)

En lo inicios de la carrera de esta actriz allá por los 90, los titulares la señalaban como la nueva Meg Ryan. Su parecido físico y su dulzura frente a las cámaras hacían de esta actriz una fiel heredera de la reina de las comedias románticas. Nacida con el nombre Elizabeth Pantaleoni en Nueva York en 1966, Tea Leoni comenzó su carrera en televisión en la serie The Naked Truth (La verdad desnuda). En 1995 dio el salto al cine y filmó Bad Boys junto a Will Smith y tres años más tarde llegaría el protagónico en el film apocalíptico Impacto en lo profundo. La carrera de Tea había comenzado a brillar y su matrimonio con la estrella de la televisión del momento David Duchovny (protagonista de Los expedientes X) con quien tuvo sus dos hijos, la llevarían al esplendor de su carrera. Así llegó en el 2000 Hombre de familia junto a Nicholas Cage y la tercera parte de Jurassic Park. Ya en 2004 protagonizó junto a Adam Sandler Spanglish y un año después la gran comedia Las locuras de Dick y Jane, de la mano de Jim Carrey, que fue un gran éxito de taquilla.

Hasta 2014 la carrera de Tea tuvo un largo impasse y todos creían que ya no volvería a tener el éxito de los años anteriores. Madam Secretary se estrenó en la cadena CBS y la trajo de vuelta al sabor del éxito pero lejos de lo que auguraba en décadas pasadas.

Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar (Crédito: Shutterstock)

Si hay una actriz que se adueñó de los corazones adolescentes en los 90, fue sin dudas Sarah Michelle Gellar, nuestra recordada Buffy, la cazavampiros. Esta neoyorkina nacida hace 43 años supo lo que es el éxito a edad muy temprana. Pero el año 1997 fue clave en su carrera como actriz ya que formaría parte de la serie de la cazadora de vampiros hasta 2003. También a finales de 97, filma Sé lo que hicieron el verano pasado, la película de terror para un público teen. Allí conoce a quien se convertiría en su futuro y actual esposo, Freddie Prinze Jr. Su estilo de femme fatal la llevó al protagónico de Cruel Intentions en 1999 donde junto a su hermanastro, (interpretado por Ryan Phillippe), engañaban a una inocente Resse Withespoon. La versión en cine de Scooby-Doo y luego la remake estadounidense de la película de terror japonesa El Grito en 2004, fueron dos muestras de que Sarah sabía elegir sus roles y generar altos números de taquilla. Luego de estos años de éxitos, la carrera de Gellar se tornó un tanto difusa y prestó su voz para algunos films animados y participó de roles menores. Que no nos sorprenda si dentro de poco la vemos resurgir en su carrera como tantas otras estrellas

Jenna Elfman

Jenna Elfman (Crédito: Shutterstock)

La actriz de 48 años Jenna Elfman formó parte de las sitcoms que llenaban buena parte de nuestros ratos libres en los 90. Protagonista de la gran Dharma and Greg en el rol central (por el que se llevó un Globo de Oro como mejor actriz de comedia), Jenna tenía una impronta que algunas de las actrices del momento carecía. Podía ser la más tierna y la más ruda. Esta ductilidad la llevó a protagonizar en cine una comedia exitosísima junto a Ben Stiller y Edward Norton llamada Divinas tentaciones y también el film EdTV junto a Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que fue una precursora de lo que eran los Reality Shows. Ya llegado el nuevo milenio, la carrera de Jenna se combinó con roles más pequeños y aunque nunca dejó de trabajar sus participaciones no fueron tan trascendentes. Actualmente la podemos ver participando de la serie de zombies Fear the walking Dead en la piel de Naomi.

Calista Flockhart

Calista Flockhart (Crédito: Shutterstock)

Fue la estrella de una serie que cambió en gran parte la televisión de finales de los 90: Ally McBeal. Esta ficción creada en 1997 por David Kelley era una especie de “dramcomedy” en la que Calista interpretaba a una abogada con muchos conflictos internos. Su papel impactó mucho y la ficción en sí fue un éxito mundial y la llevó a esta actriz a estar entre las personalidades más importantes de Hollywood. Su finalización en 2002 coincidió con el comienzo de su relación amorosa con Harrison Ford con quien adoptaron un hijo de nombre Liam. Más adelante ya en 2006, llegaría el regreso de Flockhart a la tevé con la serie Brothers and Sisters junto a Sally Field (que hacía de madre de Calista) y Rob Lowe. La ficción tuvo su reconocimiento e implicó el regreso de esta actriz a las series. Pareciera que la carrera de esta mujer de 55 años tendría que tener una nueva chance y poder relanzarse con nuevos títulos.

Podríamos sumar a esta lista a Heather Graham, Gabrielle Anwar, Juliette Lewis o el mismo Rob Lowe, que formaron parte del gran primer plano de Hollywood y por diversas razones no lograron mantener el ritmo de producciones que solían tener.

