El susto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis por el accidente de su hija Lola en una clase de equitación

En las últimas horas, Lola Demichelis, hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, sufrió un leve accidente en una clase de equitación. Su mamá, desde sus Stories de Instagram, compartió con sus seguidores el episodio, y aclaró el motivo detrás de su decisión de hacerlo público. “Así como está bueno compartir los momentos felices, también está bueno compartir los difíciles”, escribió la modelo y bailarina en las redes sociales.

Luego, le dio la palabra a su hija, a quien se la vio con un pañuelo en el brazo y una venda en el codo, y explicó que sufrió un accidente tras finalizar su clase de equitación en Marbella, la actividad que más le gusta. El profesor le pidió que llevara al animal a la caballeriza pero ocurrió algo inesperado. Otro de los equinos lo asustó y ella terminó golpeándose.

“Lo llevé de una cuerda y cuando se encontró con el otro caballo se empezaron a pelear. Empezó a correr y me empujó. Me caí y me raspé la espalda y la rodilla, aunque esa herida no duele tanto”, narró la pequeña, mientras se escuchaba a su madre decir que el mal momento ya había pasado, y que estaba bien de salud tras el susto.

Evangelina pronunció que se llevaron un susto muy grande, pero que por suerte su hija se encuentra muy bien. También publicó la foto que le envió a su esposo -que se encuentra en Alemania-, donde la pequeña de siete años aparece dentro de una ambulancia.

Lola, la hija de Evangelina Anderson dentro de la ambulancia que la trasladó hasta un centro médico

Evangelina Anderson está viviendo en Munich, con su esposo, Martín Demichelis, y sus tres hijos: Bastián, Lola y Emma. La familia vive en Europa desde hace años y se mudó a Alemania en agosto de 2019 luego de que el ex jugador de la Selección argentina aceptara hacerse cargo de la dirección técnica de la categoría 19 del Bayern.

Hasta hace uno días, estuvieron de vacaciones en Marbella donde ocurrió este lamentable episodio. En los primeros días de descanso, el ex futbolista no pudo acompañar a su familia ya que tuvo que quedarse a cumplir con sus obligaciones laborales. Luego, Demichelis finalmente pudo armar las valijas y viajó hasta esa ciudad, donde Evangelina lo esperaba para celebrar su cumpleaños en familia. Ella esperaba con ansias su llegada, pero sus hijos no sabían nada al respecto. Tal como se puede apreciar en el video que posteó ella misma, los pequeños no pudieron ocultar su emoción ni las lágrimas al ser sorprendidos por el ex futbolista, quien le dio un tierno abrazo a cada uno de ellos.

En la red social, Anderson suele mostrar la intimidad de su familia y tiempo atrás publicó una hermosa foto para celebrar el Día de la Familia: “Quiero mandarles un beso enorme en especial a las que estén pasando por un mal momento o luchando por situaciones difíciles. A las que quieren ser una familia más grande y todavía están peleando por ello. A las que no son el ‘estereotipo’ que durante años se consideraba familia y les toca romper preconceptos o enfrentar prejuicios. A las que fueron de una forma y por una cosa u otra tuvieron que convertirse en otro tipo de familia, y están en proceso de ajuste y adaptación. A las que fueron y a las que son. A las grandes, a las pequeñas, a las típicas y a las atípicas. Aguante la familia, ¡¡¡¡sea como sea mientras haya amor!!! Nosotros somos un poco ‘la típica familia’ que dirían algunos, pero ojalá pronto nadie hable de familias típicas o atípicas, estereotípicas o diversas y solo veamos familias y amor”.

