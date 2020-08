Pampita mostró cómo le realizaron el hisopado de coronavirus: “Pica un poco la nariz pero no duele”

Pampita cómo fue el hisopado (Video: "Pampita Online" - Net TV)

Cuando el coronavirus llegó a la Argentina, Carolina Pampita Ardohain se asustó mucho. Y, pese a que su actividad como conductora de televisión estaba considerada como esencial en el decreto que dictaminaba el aislamiento social obligatorio, ella anunció que no seguiría al frente de Pampita Online, su programa de Net TV. “No me puedo arriesgar más”, dijo, con los ojos llenos de lágrimas, el 20 de marzo. Y se dispuso a cumplir con la cuarentena en su casa.

Lo cierto es que, aunque reconoció que seguía sintiendo el mismo miedo que cuando había optado suspender sus actividades, el 29 de junio la modelo decidió volver a ponerse al frente de su programa. Sabía que estaba expuesta a la posibilidad de un contagio, como todos los trabajadores que debieron seguir cumpliendo con sus rutinas habituales. Pero explicó: “Cuando me fui, hace tres meses, nunca me imaginé que después de 100 días íbamos a seguir en la misma situación. Nunca llegó el pico de contagios. Hay que volver”. Y aseguró que la productora había dispuesto de todas las medidas para proteger tanto a sus empleados como a los invitados.

Sin embargo, este jueves se conoció la noticia de que una de las panelistas del ciclo, Cora Debarbieri, había dado positivo en el test de COVID-19. Y, por lo tanto, tanto Pampita como los integrantes del staff que habían compartido con ella la emisión del día lunes, debieron aislarse en sus casas y someterse a un hisopado para ver si también se habían contagiado el virus. Así las cosas, este viernes la modelo salió al aire desde su casa. Y, de paso, mostró el video del momento en el que, horas antes, había sido sometida al estudio correspondiente.

Cora Debarbieri se incorporó a "Pampita Online" el lunes y el miércoles comenzó con síntomas (Foto: Instagram)

“Como algunos ya se habrán enterado, nuestra compañera Cora Debarbieri estuvo compartiendo con nosotros el día lunes y el miércoles se sintió un poquito mal, así que se acercó a hacerse los estudios y dio positivo de coronavirus. Por eso, por protocolo, estoy aislada como otras dos compañeras”, comenzó diciendo la modelo.

Luego explicó que la noche anterior se había realizado el estudio de anticuerpos, conocido también como prueba serológica. “Ya me hice el test, que ponés un poco de tu sangre en un reactor, para saber si tuviste coronavirus en el pasado o si tenés en el momento que te lo hacen. Y dio no reactivo”, contó Pampita.

Y enseguida agregó: “También me hice el hisopado que están viendo en el video, que filmó mi hijo Bauti, y los resultados los tengo mañana. Igual, les cuento que no estoy con ningún síntoma y me siento bárbaro”.

Al ser consultada por sus columnistas, la modelo aseguró que no había sentido ningún dolor, aunque sí era una sensación molesta. “No duele nada, nada, nada... Es incómodo y te pida un poco la nariz, pero nada más”, dijo. Y remarcó que, a pesar de haber compartido el mismo lugar con Debarbieri, siempre siguieron el protocolo de higiene y distanciamiento social, por lo que estaba segura de no haberse infectado.

“En el programa hay muchas medidas de seguridad: no nos sentamos cerca, nos sacamos el barbijo en el último segundo antes de empezar... Por supuesto que podría pasar que alguno se contagie, pero estamos muy tranquilos porque aparte ninguno tuvo síntomas”, aseguró Pampita, quien espera poder volver a conducir su programa de manera presencial el martes que viene.

