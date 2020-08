El mensaje de Karina Jelinek a la madrugada, desvelada después de tener su peor noche en el “Cantando 2020”

La participante lució muy sensual en la gala, pero tuvo problemas de afinación

Karina Jelinek regresó a la pista del Cantando 2020, luego de haber pasado la primera ronda del certamen de El Trece gracias al voto de confianza que le dieron los cuatro miembros del jurado. En esta oportunidad, la modelo y su compañero Manuel Victoria interpretaron el tema Una na, de Lali Espósito.

Durante la performance, Moria Casán miraba a la cámara y ponía su peor cara, dando a entender que no le gustaba la interpretación de la participante. Cuando fue el turno de las devoluciones, los jurados remarcaron que había desafinado mucho y que debía ensayar más para la próxima vez. Por el bajo puntaje, es probable que la pareja vaya una vez más a la sentencia.

Karina interpretó un tema de Lali Espósito en el "Cantando 2020" (El Trece)

En su cuenta oficial de Twitter, la modelo manifestó su tristeza por la fallida presentación que tuvo en el ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández: “No fue mi día ayer. No me puedo dormir, les juro que canté bien en el ensayo”. Algunos de sus seguidores intentaron subirle el ánimo y le mandaron fuerzas para su próxima performance.

El mensaje de la modelo en su cuenta de Twitter

En la gala, Nacha Guevara elogió a Manuel, pero criticó duramente a la famosa: “Karina me caes muy simpática, pero hoy no pegaste una. Las notitas fueron cualquiera y, además, hoy no te divertiste. Y la afinación es algo muy delicado”. Tras darle algunas recomendaciones a la pareja y los coaches, la reconocida artista los calificó con un 5.

Mientras que Karina La Princesita se refirió a todas las cuestiones técnicas en las que falló la modelo durante la performance. La cantante tropical resaltó el trabajo del compañero de la modelo y antes de poner el puntaje aclaró: “Voy a subir un punto por tu partenaire”. Lo llamativo es que la nota que le puso fue un 2, esto quiere decir que su intención era ponerle un 1.

Karina Jelinek no convenció al jurado en el "Cantando 2020"

Fiel a su estilo, Moria Casán realizó un comentario que sorprendió a todos sus compañeros. La One le preguntó: “Kari, se te adora, sos puro carisma y encantadora... Escuchame una cosa, amora… ¿a vos te pica la ingle? ¿Te tocás, mi amor?”. La ex de Leonardo Fariña le respondió: “No, me bajo esto (señalando su look) porque se me subía. Pero no, por ahora no me pica”.

Marcelo Tinelli siempre está atento a todo lo que pasa en el programa realizado por su productora, LaFlia. Durante la gala, también dio su opinión sobre esta performance en su cuenta oficial de Twitter: “Karina Jelinek canta mejor sin música”. El tuit salió publicado luego de que la modelo entonara a capela el tema para demostrar que no desafinaba. “Entonces cantaré en a capela”, le respondió la participante.

Antes de que comenzara el Cantando, la modelo generó una gran polémica cuando echó a Cristian Fontán, quien la iba a acompañar en el certamen. A último momento, anunció a la producción que cambiaría de compañero y eligió a Manuel Victoria. Según explicó en las redes sociales, ella tomó esta drástica decisión porque se sentía más cómoda y segura al cantar con una persona que tenía un tono de voz similar. Ahora resta esperar qué pasará en la próxima gala de eliminación.





