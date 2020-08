Juana Viale: "A veces Alberto Fernández parece más un vocero que la persona que toma decisiones"





Cuando comenzó la cuarentena por coronavirus, Juana Viale se hizo cargo de la conducción del programa de su abuela, Mirtha Legrand. Sin embargo, a pesar de la ausencia de la histórica diva, las polémicas vinculadas a la política se mantuvieron. Y este sábado en La noche de Mirtha no fue la excepción ya que, semanas después de preguntar sobre la continuidad del mandato actual, la conductora habló de cómo ve a Alberto Fernández en su rol de Presidente.

“Yo creo que la Justicia últimamente está muy...”, dijo, y frenó de repente su reflexión para pensar bien las palabras que iba a usar antes de continuar. “Me iba a ir de boca ya...”, agregó entre risas, unos segundos antes de seguir con su descargo.

Sin embargo, la nieta de MIrtha Legrand no pudo contener su indignación. “A veces siento que la Justicia es muy cobarde”, dijo, en relación a la prisión domiciliaria que le otorgaron recientemente a Sebastián Romero, conocido como el “prófugo del mortero” por una emblemática foto durante una manifestación. En ese momento, Jorge Macri-uno de los invitados al programa- comentó que en su municipio (Vicente López) venían de desmantelar tres bandas integradas por reclusos que habían sido liberados durante la pandemia. “A Luis D’Elía también le dieron prisión domiciliaria para que no se contagie de COVID-19 en la cárcel, y se contagió en su casa”, agregó.

Juana siguió adelante con su fuerte crítica a la Justicia y reflexionó: ”A los argentinos nos están matando de hambre y están matando a la clase media. No se puede ir a trabajar. Vos ves que un vicepresidente (por Amado Boudou) que estuvo preso ahora va a cobrar una jubilación honorífica, retroactiva. Muchos que estaban imputados salen... Todo es muy volátil. Siempre hablan de que son un poder muy independiente y tampoco se lo puede cuestionar”.

Luego, en el mismo marco, se tomó se mencionó el asunto de la expropiación de Vicentin, que finalmente Alberto Fernández derogó en medio de tanto debate público, banderazos “en defensa de la propiedad privada” incluidos en distintos puntos del país. Y sobre este tema, Viale sostuvo al aire: “A veces el Presidente parece más un vocero que la persona que toma decisiones”.

“Voté a Macri la última vez y si tuviera que volver a elegir, lo votaría también. No soy macrista, Alberto me gusta mucho, lo que no me gusta de Alberto es lo que viene atrás”, había manifestado la hija de Marcela Tinayre haciendo referencia a Cristina Fernández en una reciente entrevista con Estelita, el pasado lunes.

En esa oportunidad, el personaje creado por Jey Mammon le preguntó: “¿Creés que Alberto termina el mandato?”. Con una sonrisa, Viale le respondió: “Yo creo que Alberto viene a comer pato a mi programa”. De esta manera, ambos hicieron referencia al escándalo que se generó hace tres semanas cuando la actriz fue acusada de “golpista” en las redes sociales por una pregunta filosa que hizo en su programa.

