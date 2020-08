Juana Viale contó la charla que tuvo con Fede Bal cuando circularon rumores de romance entre ellos

Juana Viale recordó los rumores que la vinculaban a Fede Bal (Video: "Almorzando con Mirtha Legrand" - El Trece)

A diferencia de las mesas nocturnas de los sábados, donde los temas de conversación suelen ser más “duros” y vinculados a la actualidad política de la Argentina, los domingos de Almorzando con Mirtha Legrand, por lo general, son mucho más relajados. Esta ocasión no fue la excepción: Juana Viale recibió a Patricia Sosa, Carmen Barbieri, Fernando Dente y Mariano Caprarola, y juntos recordaron viejas anécdotas vinculadas al mundo del espectáculo.

Uno de los momentos más destacados del programa fue cuando Carmen recordó los rumores de romance que alguna vez circularon entre su hijo, Fede Bal, y la conductora del ciclo. Sucede que en septiembre de 2019 ellos se juntaron a comer en un restaurante de Núñez y fueron retratados por los paparazzis y capturados por las cámaras de televisión.

Juana le dijo a Carmen que se acordaba de los rumores, y dio detalles de lo sucedido. “Nos juntamos a hablar para el teatro en Mar del Plata. Me presentó un proyecto. Cuando salimos había cámaras, y yo no freno a hablar si no tengo nada que decir”, reveló.

Entre risas, contó qué le manifestó a Fede en aquel momento: “Le dije: ‘¡De esta te hacés cargo vos!’ Me fui y empezaron a decir que ‘fueron a almorzar’, que ‘son pareja’... Yo decía: ‘¡Qué ridiculez todo!’”

Todos los presentes, incluyendo Carmen, rieron ante la revelación de Juana. Caprarola le dijo: “¿Te imaginás juntas a tu mamá, a Carmen, a tu abuela… ¡Qué Navidad!” La conductora festejó su ocurrencia: “¡Qué mesaza!”

Los rumores de romance entre Juana Viale y Fede Bal, en septiembre del año pasado (Video: "Pamela a la Tarde" - América)

En octubre del año pasado, poco después de aquellos rumores, Fede fue al programa de Mirtha, y la diva lo encaró: “¿Vos estuviste almorzando con mi nieta?” Él le respondió un tanto nervioso: “Estuve almorzando con tu nieta, sí”. Luego explicó todo: “La verdad que me llegó un guión, lo leí y la primera persona en la que pensé fue en su nieta. La verdad es que no hemos compartido ningún trabajo, solo el Bailando hace un par de años. Hemos tenido una buena relación de ‘hola y chau’”.

Según su testimonio, se tomó “el atrevimiento” de pedir el teléfono de Juana y se comunicó con ella para charlar sobre esa posibilidad laboral: “Es una mujer muy hermosa y amorosa. Hablamos de la obra y de la vida. De golpe hay cosas que nos unen, pasé una buena tarde. Ella no va a acompañarme igualmente”.

Unos meses después, Fede comenzaría su relación con Sofía Aldrey. Ella se mantuvo muy cerca del actor cuando le diagnosticaron cáncer de intestino: estuvo a su lado desde que comenzó el tratamiento hasta que recibió el alta. Al día de hoy siguen juntos y su noviazgo pareciera estar completamente afianzado.

Patricia Sosa habló de la pelea con Valeria Lynch por la fecha de su recital por streaming (Video: "Almorzando con Mirtha Legrand" - El Trece)

Otro de los momentos destacados en la mesa de Almorzando de Mirtha Legrand de este domingo tuvo lugar cuando Patricia Sosa se refirió al conflicto mediático que mantuvo con su colega Valeria Lynch por la fecha de su recital por streaming.

Lynch postergó el show que tenía pautado el 1 de agosto para el 7, día en el que casualmente Sosa tenía su propia presentación virtual. Esto generó que ella tuviese que cambiar la fecha de su recital. “Fue una traición de quien supuestamente es mi amiga y no le importó nada. Me puse muy mal cuando el streaming de ella, que lo quise mirar, se frustró. La llamé y le dije que era una lástima lo que le pasó, pero que me perjudica mucho. Tengo personas a mi cargo que hace cinco meses que no trabajan y se necesita recaudar”.

De todas maneras, cuando en la noche de este viernes los fanáticos de la intérprete de “Qué ganas de no verte nunca más” quisieron ingresar a la plataforma web para ver el recital, que la artista había denominado “Te espero en casa”, se encontraron con que el sistema había colapsado. Indignados, hicieron estallar las redes sociales.

