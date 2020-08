Coni Mosqueira, la novia de Alejandro Fantino, también dio positivo de coronavirus

Coni Mosqueira y Alejandro Fantino (Foto: Instagram)

Después de sentir un leve dolor de garganta, Alejandro Fantino se realizó un hisopado en las primeras horas del sábado, cuyo resultado indicó que se había contagiado de coronavirus. El periodista comunicó la noticia a través de un video en su cuenta en Instagram, y aseguró que se siente bien y que está aislado en su casa. A raíz de esta situación, su novia, Coni Mosqueira, se sometió al test este lunes, que también dio positivo.

La modelo utilizó la red social contarlo y llevar tranquilidad a sus casi 70 mil seguidores. “¡Hola a todos! Quiero contarles que me entregaron los resultados esta madrugada y también di positivo por COVID”, contó Coni, acompañado por una selfie.

Y continuó, detallando cómo se siente: “Estoy muy bien, sin síntomas, aislados como corresponde y siguiendo las indicaciones de mi médico. ¡Ojalá esto pase pronto y rápido! ¡Gracias a todos por preocuparse! Hay que meterle energía de la buena, pensar en positivo y, si Dios quiere, en días ya de nuevo a full”.

“Gracias por sus mensajes, ayudan mucho, es una enfermedad que asusta y cada cosa buena que a uno le llega mejora el ánimo. ¡Gracias y más gracias y cuídense mucho!”, concluyó. En pocas horas, el mensaje alcanzó los 1500 “me gusta” y recibió muchos mensajes de apoyo de sus seguidores.

Fantino, por su parte, no ha vuelto a manifestarse desde que publicó el video anunciando que tiene coronavirus. Era de esperar: en ese mensaje adelantó que va a estar “offline”, según sus propias palabras, para descansar “cuerpo y mente”.

“Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de COVID -dijo Fantino-. Así que ahora hasta que se me pase… Ojalá sea pronto pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme. Solo me tiran comida por debajo de la puerta, como en ‘El Penado 14’”.

El periodista dijo que “por más que uno se cuide, uno está laburando y me pasó”, y concluyó: “Está por todos lados (el virus), es una cosa increíble. Gracias por este ratito de atención, los quiero mucho y vamos pa frenchi. Gracias por todo, estoy bien”.

Tal como había adelantado Teleshow , este lunes Fantino a la Tarde salió al aire sin el conductor, quien aprovecha estos días para recuperarse y descansar. Horacio Cabak fue el encargado de ocupar su lugar desde el piso, mientras que sus compañeros salieron por Zoom desde sus respectivas casas: Fernanda Carbonell, Eduardo Battaglia y Mauricio D’Allesandro.

El abogado cumplió con su tarea a pesar de que él también dio positivo de coronavirus tras realizarse el test el domingo. Según su propio testimonio, está transitando la enfermedad de manera asintomática.

Marcela Tauro, otra de las panelistas, también se hizo el test y dio negativo. Luis Ventura, otro integrante del equipo de Fantino a la Tarde, hará lo propio el miércoles, a modo de precaución.

“Es un plan de emergencia. Como ningún integrante del equipo de periodistas de Fantino puede estar en el piso porque tienen que estar aislados en sus casas, el canal optó por pedirle a Cabak que sea el bastonero. Tal vez llevemos algún refuerzo al piso por las dudas, por si se cae el Zoom, para que se pueda desarrollar correctamente el programa”, había detallado a Teleshow José Núñez, productor general de Jotax, la productora del ciclo de América.

