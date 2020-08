Tensión en “El gran premio de la cocina”: Christian Petersen cuestionó a una participante y Carina Zampini la defendió

El ida y vuelta de Christian Petersen, Carina Zampini y una participante (Video: "El Gran Premio de la Cocina", El Trece)

Todo reality show tiene que tener un toque de pimienta. Y más, cuando de un concurso gastronómico se trata. Sin embargo, en la emisión de este miércoles de El gran premio de la cocina, por El Trece, se vivió un momento de tensión que nadie se esperaba y que terminó con un cruce entre uno de los miembros del jurado, Christian Petersen, una de las integrantes del Equipo Rojo, Maia Grisoski, y la conductora del ciclo, Carina Zampini.

En la octava temporada de ciclo, en la que los ex competidores del certamen vuelven en busca de una nueva oportunidad, había llegado la hora de evaluar el plato de delivery presentado por Maia. Pero Petersen, antes de hablar de la comida en sí, decidió hacerle una recriminación a la participante. “Yo tengo la suerte de poder dirigir cuatro o cinco equipos de cocina. Y el peor defecto que yo veo en un cocinero y que no me gusta tener en mi equipo es el que refunfuña todo el tiempo”, le dijo el jurado.

¿A qué se refería Petersen? “Que está malhumorado en la cocina, que va de un lado para el otro y se queja de lo que está pasando”, explicó. Y luego agregó: “Me gusta más la Maia que sonríe cuando está acá adelante. Y eso debería pasar también en la cocina. A pesar de los problemas, de las dificultades, de no tener el delivery resuelto. Y dejame decírtelo porque pasás de un estado muy alegre a refunfuñar y es duro verte así, no me gusta”.

Asombrada frente a este comentario, la participante tomó la palabra para responderle al jurado. “Te lo tomo, pero considero que hoy, justamente, no refunfuñé. No estuve de mal humor, ni estuve enojada con nadie, ni me quejé de nada”, aseguró.

Carina Zampini no estuvo de acuerdo con la opinión de Christian Petersen (Foto: "El Gran Premio de la Cocina")

En ese momento y viendo que la situación se complicaba, Zampini salió en defensa de Maia. “Tendríamos que definir qué es refunfuñar, porque lo que para él es refunfuñar, tal vez para vos no es”, indicó la conductora. Pero Petersen no se echó para atrás: “Cuando habla para adentro, le da miedo que le saquen el pimentero. Para mí, esa es la persona que refunfuña. Es mi percepción, por supuesto”.

Ante esta situación, Carina decidió hacer una salvedad. “También tengamos en cuenta los contextos. Ayer no se sintió bien con el plato que hizo, ella lo reconoce, no estuvo bien. Entonces, uno no está igual todos los días”, dijo en referencia a lo que había pasado Maia.

Y, avalada por la conductora, la participante explicó: “Cuando me concentro, yo frunzo el ceño y parece que estoy enojada, pero no. Cuando estoy enojada, se dan cuenta que lo estoy”. “Sí, te conocemos enojada, Maia, y te conocemos muy contestataria a veces... No es el caso en este momento”, concluyó entonces Zampini.

Lo cierto es que, más allá de su cuestionamiento, la devolución del jurado para el plato de Maia fue positiva. “Me gusta el estilo de cocina que estás llevando esta temporada, y te quiero decir que tu plato está muy bueno. Hasta te salió a favor hacer un plato mitad y mitad, los sabores son fantásticos, el pollo te quedó como laqueado, que es muy usual en la cocina oriental, y el arroz te quedó muy sabroso. Es un gran plato de una cocinera que refunfuña”, finalizó Petersen.

SEGUÍ LEYENDO

El descargo de Brenda Asnicar, luego de recibir críticas por su cuerpo: “A mí solo me importa lo que me dice mi familia”

Fuerte respuesta de Laurita Fernández a Moria Casán tras el cruce en vivo que protagonizaron en el “Cantando 2020”

Karina, La Princesita contó el sorpresivo motivo por el que no nombra a Gianinna Maradona