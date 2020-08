El exabrupto de Carina Zampini a un compañero de “El gran premio de la cocina”

La reacción de Carina Zampini ante un comentario de Mauricio Asta (Video: "El gran premio de la cocina", El Trece)

Carina Zampini y Mauricio Asta protagonizaron un divertido momento en El gran premio de la cocina, el ciclo que la actriz conduce junto a Juan Marconi las tardes de El Trece, que transita la octava temporada y que está llegando a su final.

Mientras el jurado realizaba una de las degustaciones, el pastelero -que integra el estrado del programa gastronómico-, celebró que su colega Felicitas Pizarro le diera la razón en uno de sus comentarios hacia los participantes.

“Los cocineros, al finalizar un plato, siempre le tiran aceite o algo para darle un último touch pero en realidad es más para cancherear y muchas veces no hace falta”, sostuvo Asta y buscó la aprobación de Pizarro: “¿O no?”. “Es verdad, hacemos eso”, asintió la presidenta del jurado que también integra Christian Petersen.

Entonces, Asta festejó el comentario de su compañera, lo que llamó la atención de la conductora. “Yo a veces me preocupo. Porque él es así en cámara y afuera de cámara es peor”, bromeó Carina Zampini.

“A mi me encanta que te tengamos como mamá”, indicó Asta aclarando que su comentario fue destacando el modo maternal de la conductora a la hora de cuidar a los integrantes del ciclo. Sin embargo, sus palabras no le cayeron bien a Zampini y pidió que el co conductor Juan Marconi -que estaba detrás de cámara- entrara al estudio para defenderla.

El joven apareció y le sugirió a Mauricio Asta que se disculpara con la conductora. “Perdón, Cari. No por la edad, mamita, sino por tu amor. Pero lo dije porque sos muy de cuidarnos”, explicó el jurado pastelero.

Mauricio Asta, jurado de "El gran premio de la cocina"

Entonces -y más tranquila- la conductora contó una anécdota de sus principios como actriz. “Cuando empecé a trabajar, hace muchos años, hice un personaje que quedó en la memoria de mucha gente, y tenía un latiguillo que me parece muy apropiado para este momento. Mirá... ”, advirtió y se preparó para recrear a su recordado personaje.

La dio la espalda a Asta, giró la cabeza sobre su hombro y mirándolo fijo le dijo: “¡Imbécil!“. Dicha muletilla, tal como indicó la conductora, pertenece a Carla Lucero, el personaje que interpretaba en Mujercitas en 1995 por Canal Nueve.

Juan Marconi obligó a Mauricio Asta a pedirle disculpas a Carina Zampini

Una polémica

Hace unas semanas, el programa que conducen Zampini y Marconi quedó en el centro de la polémica porque uno de sus participantes, Matías, fue acusado por la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro de hacer un plato con mara, un animal de la provincia que se encuentra protegido y cuya caza está prohibida en toda la provincia, por lo que el hecho “confiere una sanción administrativa, representando además un delito en el marco de la normativa nacional”.

Sin embargo, desde la producción del exitoso programa de El Trece emitieron un comunicado en el que en realidad lo que estaban cocinando era una liebre europea, autorizada para la caza y el consumo: “Por un error de nuestro jurado se mencionó a la mara, animal en peligro de extinción, y queremos pedir disculpas por este malentendido”.

