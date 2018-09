Luego de estas declaraciones y sentada en la mesa de Mirtha Legrand, Sosa hizo referencia al tema: "Me cayó muy feo que Valeria, a la que conozco hace tantos años y con la que hemos sido tan amigas, dijera eso… -admitió-. Y pongo esto en pasado porque ella lo puso en pasado: yo pensé que 'eramos' amigas. Así que le mandé un mensaje y le puse: 'Si tenés algo en contra mío, lo que tenés que hacer es llamarme por teléfono'. La vida no es pública, la vida es privada. Le dije: 'Me tenés que decir qué es lo que está mal porque, sinceramente, no lo sé'". Para más datos, agregó: "Me trató muy fríamente en el cumpleaños de Raúl Lavié (que es en el mes de agosto), así que la borré del Twitter".