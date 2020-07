La palabra de Mirtha Legrand luego de su charla con Adrián Suar por su regreso a la televisión

Mirtha Legrand

En las últimas horas surgió la versión de que Mirtha Legrand podría volver en los próximos días a sus dos programas en El Trece. La posibilidad sugerida era armar un estudio en la casa de la estrella de los almuerzos, para que se pusiera al frente de sus ciclos de manera remota del mismo modo que lo hacen muchos otros envíos, con los conductores en sus hogares y a los panelistas en el estudio, o en este caso, los invitados.

La noticia alegró al publico que extraña a Chiquita, aun cuando su nieta, Juana Viale, lleva adelante el programa con muy buena aceptación por parte de la crítica y los televidentes. El rating también acompaña: este fin de semana La Noche de Mirtha Legrand promedió 7.8, siendo lo más visto del sábado, al tiempo que Almorzando con Mirtha Legrand registró 7.6, convirtiéndose ese domningo en el segundo programa del canal a nivel audiencia luego de PPT, de Jorge Lanata. Pero los seguidores de la diva quieren volver a verla sentada en la cabecera de la mesa.

En Intrusos afirmaron que Mirtha no tenía intenciones de volver a la televisión. A raíz de esta información, Teleshow se comunicó con la conductora. “Es falso: no sé de donde salió esa versión. Por el momento no vuelvo. Esta pandemia es muy peligrosa, yo estoy en zona de riesgo”, explicó la Legrand, descartando la posibilidad de su pronta vuelta a la actividad.

Chiquita debutó con esta nueva temporada de los almuerzos -la 52-, el sábado 7 de marzo, y solo estuvo dos emisiones al aire. A la semana siguiente Juana tomó su lugar. Desde ese momento la joven actriz se hizo cargo del emblemático ciclo.

Por ahora no hay miras a que la cuarentena para los adultos mayores concluya, por lo que Mirtha no retomaría la conducción a la televisión por un buen tiempo. “Por ahora no vuelvo a la television. Hace cinco meses que estoy enclaustrada. La verdad que se hace muy difícil, pero yo no salgo”, aclaró.

Según pudo saber Teleshow , Mirtha esta mucho mejor de ánimo. Durante esta pandemia murió su adorada hermana Goldy Legrand, situación que la sumió en una profunda tristeza de la que aún no se recupera. Pero en los últimos días quienes hablan por teléfono con ella la encuentran más animada. “Aunque siempre tiene una palabra para recordar a Goldy: sin importar el tema del cual estemos hablando, en algún momento de la conversación surge su nombre. Mirtha la extraña mucho”, confió una amigo suyo, que suelen comunicarse semanalmente.

La rutina de la conductora es muy tranquila: no ha salido a la calle desde que se declaró la cuarentena. No ve series; extraña las ficciones. Fanática declarada de ATAV, la exitosa tira que Polka emitió el año pasado, este año no hay ninguna novela nacional que cubra ese bache en su riguroso paladar televisivo. Sí mira muchos programas periodísticos, siguiendo con especial atención a Carlos Pagni. También a Baby Etchecopar y su Basta Baby, con el cual que lidera las noches del cable por la señal A24. También habla mucho por teléfono. Y si llega a desvelarse a la madrugada, toma el celular y comienza a responder los mensajes pendientes de su WhatsApp.

Mirtha ha seguido muy de cerca el desarrollo de su ciclo: es sabido que no se pierde un programa de los que conduce su nieta. Y en su coqueto anotador que tiene sobre su mesa de luz -una libreta con su nombre impreso en cada hoja-, anota los nombres que se le ocurren para los almuerzos o las cenas, pasándoselos después a su equipo de producción.

“Esta peste llegó para cambiarnos la vida para siempre -lamentó Mirtha-. Con respecto al trabajo, yo sé que en el canal están encantados con Juani; eso me deja tranquila. El domingo me llamó Adrián Suar, muy cariñoso como siempre, y quedamos para hablar sobre mi vuelta para dentro de algunos meses, si Dios quiere. Por ahora no voy a salir a ningún lado”.

