Jey Mammon, a días de su debut en las madrugadas de América : “El programa es de Estelita, la idea le llegó a ella...”

Jey Mammon (Foto: Instagram)

A pesar de la pandemia, la televisión sigue apostando a los estrenos de nuevas propuestas. En esa línea, América anuncia para el próximo 3 de agosto el debut de Estelita Home Office, un ciclo de humor y entrevistas con Jey Mammon a la cabeza, interpretando a su célebre Estelita.

“Me gusta saber que vamos a tener muchos famosos de invitados -adelanta el actor, en diálogo con Teleshow -. Estelita va a chusmear las redes y los Tik Tok de las figuras de la farándula. Luego irá la entrevista con el personaje del día. Será la clásica entrevista: picante, divertida y relajada. Creo que en los tiempos que corren irse a dormir con una sonrisa, aunque suene como un cliché, es muy necesario y real. Me hace feliz ser parte de esa construcción: el desafío es ir detrás de ese objetivo tan noble como la risa”.

¿Quién será la primera figura invitada de Estelita Home Office? “No puedo adelantar los invitados. ¡Siempre quise decir eso!”, responde Jey, divertido. No obstante, según pudo saber este sitio, se trataría de una de las mujeres más importantes del mundo del espectáculo, una diva, que no suele dar reportajes. Pero nada más se anticipará aquí para no arruinar la sorpresa del debut de Estelita...

Con producción de Jotax, la empresa que comandan Noel Vila, Juan Cruz Ávila y José Núñez, la grabación de un piloto de Estelita Home Office fue aprobado de inmediato por la gerencia del canal. El ciclo saldrá al aire a las 0:40, justo al término del Animales sueltos de Luis Novaresio, otra producción de Jotax, y durará unos 20 minutos.

Estelita en acción, entrevistando a La China Suárez

“En el verano hicimos Modo Noche con la productora. En ese ciclo Estelita tenía un segmento muy divertido, muy interesante, a la medianoche. Ese es un buen horario para transitar la entrevista de Estelita con algún famoso o famosa. Trabajamos súper bien con ellos, y desde ese momento quedó flotando la propuesta de hacer algo juntos. Pero el programa es de Estelita, no de Jey Mammon: la idea le llegó a ella...”, ríe con ganas el actor.

VER TAMBIÉN Jey Mammon: “No pude entrar al medio sin antes amigarme conmigo, salir del placard, hablar con la familia”

“Hace un rato me contaron que el ciclo se llamará Estelita Home Office -agrega-, y está muy bien ese título porque es lo que le pasa a ella, que transita la cuarentena como todo el mundo. A Estelita le pasan cosas, como a los demás, y ese va a ser uno de los ejes del programa. Queremos hacer humor. Y habrá mucha presencia de los famosos porque las celebridades son parte de su vida: ¡ella se cree Susana Giménez!”.

Desde hace tiempo Jey tiene un protagonismo muy bien ganado en el espectáculo, siendo un artista reconocido por el público y la crítica. En unos días ademas formará parte del Cantando 2020, que comienza el lunes 27. Estelita es el personaje más famoso de su galería de creaciones, aunque pocos saben cómo nació esa criatura.

Estelita, de cuarentena (Foto: Instagram)

“Yo hacía radio por Internet hace 10 años, más o menos, en un depto en el que vivía en el barrio de Once -recuerda el humorista-. Nombro el lugar porque tiene que ver con el nacimiento de Estelita. En ese tiempo estaba buscando mi destino, no me encontraba conmigo en un montón de cosas. Hasta que no me amigué conmigo mismo, no entré al medio. Entonces el programa de radio se empezó a escuchar mucho y decidí hacer una fiesta con los oyentes; lo pensé como una forma de juntar plata. Pero había que mostrar el personaje frente a la audiencia. Entonces fui a un cotillón y me compré la boa, los lentes, la peluca, todos lo componentes que hacen a Estelita, y aparecí en la fiesta así, sin afeitarme. Ese día nació ella”.

“Después fue un alter ego para poder hablar con Susana, llamarla por teléfono y hacerse amigas telefónicas. Así surgió: chuleando con los famosos. Luego vinieron las entrevistas en el teatro, y ahora va a tener su programa -cuenta Jey, emocionado-. Hacer un ciclo como este es concretar un sueño. Estoy muy agradecido de que América y Jotax me acompañen. Quiero estar a la altura de lo que Estelita se merece después de tantos años de trabajo”.

Estelita, o Jey Mammon

SEGUÍ LEYENDO

Termina “Corte y confección”: qué programa ocupará el lugar del ciclo que conduce Andrea Politti

Polémica renuncia en “Hay que ver”: Denise Dumas contó los detalles del llamado que recibió de Marcela Coronel