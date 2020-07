Denise Dumas contó los detalles del llamado que recibió de Marcela Coronel: ¿Hubo reconciliación?

Denise Dumas y Marcela Coronel

El primer capítulo fue el 10 de julio. Luego de un tenso y acalorado cruce al aire, en el programa Hay que ver, Denise Dumas, como conductora y Marcela Coronel, como panelista del envío, sacaron trapitos al sol. Todo se inició con una discusión acalorada y puntos encontrados sobre la flexibilización de la cuarentena en el AMBA. Denise defendió su postura sobre que haya más apertura, mientras que del otro lado, Marcela no.

Fue tal lo que se vivió en aquella jornada, que la periodista decidió dar un paso al costado al programa que se emite por El Nueve. A raíz de esto, el tono de las declaraciones fue en aumento y llegó a límites insospechados. José María Listorti, Lourdes Sánchez, entre otros integrantes del magazine, intentaron poner paños fríos, pero no lo lograron.

Denise Dumas y José María Listorti conduciendo Hay que ver

La primera en hablar fue Coronel. Contó que se iba a tomar una semana para pensar y reflexionar. Luego de ese instante, decidió pegar un portazo. “Yo sola sé cómo me sentí en ese momento y por qué me puse a llorar en el corte. Mis compañeros se enteraron en ese momento. Que ella diga que se enteró el martes, miércoles, jueves o viernes, ¿Y no me llamaste en toda la semana?”, dijo en Los Ángeles de la mañana.

Del otro lado, Denise también aportó lo suyo. “Todo lo que ella percibió estuvo en el aire. No es que después del cambio de opiniones se metió en su camarín yo entré y le grité. A lo mejor hubo alguna frase mía en la que quizá ella sintió que me expresé mal pero, ¿maltrato y humillación?, ¿Cómo voy a maltratar y humillar a un compañero o a alguien que quiero? No paro de sorprenderme por esto que está pasando”, dijo en Por si las moscas (La Once Diez).

Con todo este panorama, las posibilidades de un reencuentro o de que la periodista regrese a ocupar su lugar parecía una utopía. Sin embargo, luego de toda el agua que corrió bajo el puente, de que cada una haya podido reflexionar puertas adentro, parece que llegó la calma. En diálogo con Teleshow, Denise Dumas confirmó la reconciliación con la periodista.

“Por suerte hablamos y me pidió disculpas por lo que dijo en algunos medios, de hecho me dijo que le dio una nota a Intrusos que saldría mañana (jueves). Más allá de eso, me comentó que le enojó mucho que no la haya llamado”, contó la conductora, que confirmó que en un primer momento no estaba enterada de la situación de Marcela Coronel.

“Se lo pude explicar y se dio cuenta de que yo nunca me había enterado. Igualmente le dejé en claro que si algo le molestó no había sido personal y me creyó”, continuó Dumas que valoró el gesto de su compañera y remarcó: “Hablando todo se soluciona y estuvo buenismo”.

La intención de la producción es que Coronel se reincorpore a su lugar de trabajo. Si bien estuvieron buscando posibles reemplazantes (la periodista Majo Martino contó que le hicieron la oferta, pero que prefirió no aceptar por el contexto), con el llamado mencionado, la esperanza está puesta en que todo se revierta y regrese lo antes posible al ciclo de las tardes de El Nueve.

Este último paso estaría por definirse por otro camino. Pero según contó la conductora de Hay que ver, la renuncia se produjo por otras cuestiones y no por lo que vivieron ellas dos. “Lo que pasó es la gota que rebalsó el vaso, pero su renuncia no tiene que ver con lo que pasó al aire. Hay toda una parte que hay detrás de la que yo no me puedo hacer cargo. Es una locura que se quede sin trabajo en estos momentos. Necesito que me explique qué pasó para arreglarlo, pero hay algo más, sino no puede ser que por diferentes puntos de vista pase eso”.

