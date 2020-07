Termina “Corte y confección”: qué programa estará en lugar del ciclo que conduce Andrea Politti

El primer programa de "Corte y confección" salió al aire el 14 de enero de 2019

Tras un éxito que se prolongó durante 20 meses, finalmente a mediados de agosto se verá el último programa de Corte y confección, el reality show dedicado a la moda que conduce todas las tardes por El Trece, Andrea Politti.

La información fue confirmada a Teleshow desde LaFlia, productora encargada de llevar adelante el programa. El ciclo que se estrenó el 14 de enero del 2019 transita la tercera temporada y está logrando más que aceptables números de audiencia, pero pronto vendrá un recambio en la programación del canal que dirige Adrián Suar.

Desde el comienzo, el reality premió al mejor diseñador o diseñadora del país. A lo largo de las emisiones han pasado grandes figuras de la moda como jurados del certamen, entre ellos, Matilda Blanco, Verónica de la Canal, Fabián Zitta, Santiago Artemis, Benito Fernández, Fabián Paz, Elsa Srrrano, Florencia de la V y Flavio Mendoza.

Una vez finalizada esta edición, el envío será reemplazado por un nuevo programa que producirá la productora de Marcelo Tinelli. Será un magazine que se verá en las tardes de El Trece, pero todavía se está armando y no se sabe quién o quienes estarán a cargo de la conducción. De esta manera LaFlia mantendrá el espacio en esa pantalla tras la salida del reality.

El programa pudo asentarse entre los 7 y 8 puntos de rating durante los primeros meses. Luego, bajó un poco su promedio

Cabe destacar que la novedosa propuesta supo instalarse en las tardes de la televisión. En materia de rating pudo asentarse entre los 7 y 8 puntos durante los primeros meses. Luego bajó un poco su promedio, pero de todas maneras es uno de los programas más vistos de la tarde en su dos horas de duración (14.30 a 16.30). Además, durantes varias jornadas ya sea por alguna pelea, algún puntaje o una devolución, fue tendencia en las redes sociales.

En las últimas semanas, su conductora vivió uno de los momentos más emotivos del ciclo. Fue cuando le hizo un homenaje a su papá Luis, fallecido en el exilio hace 40 años.

“Les quiero contar que hoy es un día muy especial para mí. Ustedes saben que yo soy hija de un gran actor argentino, Luis Politti, y hoy se cumplen 40 años de su partida. Lamentablemente, él murió en el exilio en 1980 y quiero compartir con ustedes este videito que mi marido hizo con mucho amor”, comentó en ese momento Andrea. También este año, Marcelo Tinelli fue protagonista cuando en una de las emisiones llegó hasta el estudio para ser parte del jurado del ciclo y contar detalles del próximo Bailando 2020.

Este año, Marcelo Tinelli visitó "Corte y confección"

Otro de los momento que se vieron en el “vivo” fue cuando uno de los participantes se desmayó y terminó en el piso del estudio, lo que generó una gran preocupación para los integrantes del ciclo. “No me gusta cuando alguien se siente mal que quede expuesto en cámara”, señaló en aquel momento la conductora.

En una nota con Teleshow, Politti había reconocido que estar al frente de Corte y confección le cambió la mirada de ver la moda. “Ahora veo todos los defectos de la prenda, si está bien hecha o no. Y me doy cuenta de que es una expresión de lo que uno siente y de los estados anímicos, no te vestís de un color por casualidad”.

“Soy militante de que todos podemos vestirnos bien, no importan los talles y edades. Hay un prejuicio social que el que es delgado le queda todo bien, esa mirada tiene que cambiar, a todos nos puede quedar bien, la belleza se mide según el parámetro de moda social y no tendría que ser así, cada uno tiene su encanto. Y en cuanto a la manera de vestir, está bueno poder jugar con la creatividad”, aseguró Andrea que con el paso del tiempo se sigue destacando en su ya consagrado rol de actriz y en los últimos años como conductora en diferentes formatos como Cuestión de peso y Corte y confección en estos momentos.

