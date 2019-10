—Hay una frase que dice: “Lo gay no quita lo facho”. Porque somos gays eso no nos hace mejores. Aunque parezca una boludez está bueno aclararlo. Y por otro lado así como existe la heteronorma, en grados muchísimos más bajos también existe la homonorma. Fijate vos lo que pasa con la gente bisexual: “Sí, es un hetero a medio camino, que no se define, que seguramente sea gay”. No, es gente que es bisexual. Pero mismo los gays a veces no asumimos el estado del bisexual. Es un tema de la sociedad que va más allá de qué vida tiene cada uno. Yo te digo lo que me pasó a mí, yo tardé mucho… Yo no pude entrar al medio sin amigarme conmigo. Yo no me imaginaba, no sentía que hubiese podido caretearla o sentarme acá. Recién hablabamos hace cuántos años que explotó Jay Mammon. Yo tenía 30 y pico de años. Pero no fue porque sí eso, fue porque primero necesité amigarme conmigo, salir del placard, hablar con la familia. No me imaginaba diciendo: ”Sí, sí, la verdad que me gustan mucho las minitas”. No me imaginaba teniendo que caretearla. Eso no quiere decir que todo el mundo lo tenga que vivir así.