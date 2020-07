La reacción de Tini Stoessel luego de los sugestivos mensajes entre Sebastián Yatra y Danna Paola

Sebastián Yatra y Tini Stoessel

El 16 de mayo -luego de varios rumores de crisis- Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su separación, después de casi un año de novios. Lo hicieron con un comunicado oficial que compartieron en sus redes sociales oficiales. “Hola. Queríamos contarles que decidimos termina la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, indicaron en el mismo texto al que solo le cambiaron el nombre del otro. Y el cantante colombiano agregó unas manos en forma de agradecimiento.

Semanas antes, la artista había hablado de la situación -que definió como “angustiante”- que les tocó vivir al estar en diferentes países durante la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. “No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras”, dijo Tini, que estaba en Argentina mientras su entonces novio pasaba el aislamiento junto a su familia en Colombia. Incluso reveló que a sus 25 años, todavía duerme en la cama con sus padres.

Mientras ellos anunciaban que no estaban más en pareja, el nombre de Danna Paola ya había aparecido en escena: la protagonista de Élite había intercambiado mensajes en las redes sociales con el cantante y llamaron la atención de los fanáticos.

Ahora, a dos meses de la separación de Tini y Yatra, un nuevo ida y vuelta entre la actriz mexicana y el músico colombiano resonó en Twitter. Incluso, se generó un TT (Trending Topic), es decir lo más comentado en las últimas horas.

Todo comenzó cuando Danna le contó a sus más de cuatro millones de seguidores que había puesto música y estaba bailando en la cocina de su casa. De inmediato recibió una respuesta pública de Sebastián. “No bailes sola”, sugirió el cantante y acompañó su mensaje con distintos emojis entre los que se destacó el de un fuego. “Yo nunca bailo sola”, retrucó la actriz mexicana.

El cruce de mensajes entre el cantante y la actriz no pasó desapercibido entre los fanáticos de Tini Stoessel, que también utilizaron la red social para convertir en TT “Ella dice”, el tema que la artista argentina lanza mañana -15 de julio- junto al cantante de trap Khea.

Al ver la fiel reacción de sus seguidores, la ex Violetta expresó su agradecimiento en la red social. “Me ponen más manija de lo que ya estoy. #EllaDice”, escribió manifestando su ansiedad por el estreno de su nuevo material.

Danna Paola, por su parte, en una reciente entrevista con el periodista Urbano Hidalgo, se mostró enojada por las versiones que la señalaron como una posible tercera en discordia. “Al principio me daba mucha risa, pero de repente llegó un momento en el que me molestó. Me molesta porque ya lo hemos dejado en claro más de mil veces. Como bien decimos en México ‘Yo no tengo pelos en la lengua, y si tengo que decir algo, lo digo’”, indicó.

“Yo soy la que menos habla de mis relaciones, soy la que menos habla de mi vida privada. Y, bueno, Sebastián es muy su mundo, es muy sus cosas también, y hay que respetarlo (…) Que tenga colegas dentro del medio, no significa que vaya a tener una relación con alguno”, enfatizó sobre su vínculo.

Por otro lado, Yatra también se había expresado al respecto. Había desmentido cualquier tipo de amorío con la actriz mexicana y adelantó que los une un proyecto laboral: “Con Danna somos colegas, amigos y nos la llevamos súper bien. Estamos haciendo una canción juntos ¡que les va a encantar! No puedo decir cuándo sale, pero la empezamos a hacer durante la cuarentena, a distancia”.

