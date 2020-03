—Siempre digo que no me parezco en cada a mi persona, pero al final somos nosotros los que ponemos nuestras caras, nuestra voz y nuestras vivencias. Yo me fui dando cuenta de que tengo muchas cosas de Samu, pero en realidad lo que hago es taparlas. En esta temporada, Samuel sube al pico más alto para darse la cabeza contra la pared, porque ve que no funciona, que es un malgasto de energía. Tira la toalla, en el buen sentido. ¿Para qué va a dársela contra la pared si no va a ganar?