Polémica en las redes por el mensaje de Marcelo Mazzarello sobre la vacuna que probarán en la Argentina: “Nos consideran África”

Marcelo Mazzarello

La empresa farmacéutica más grande del mundo, Pfizer, comenzará a testear en la Argentina la vacuna contra el coronavirus que actualmente produce y está en fase avanzada clínica, tal como adelantó Infobae. La selección de un centro en el país para llevar adelante estos estudios estuvo basada en distintos factores, que incluyen la experiencia científica en la realización de estudios clínicos y la epidemiología de la enfermedad.

La noticia causó gran revuelo y el tema ha sido muy comentado desde que se conoció la información. El actor Marcelo Mazzarello, que en reiteradas oportunidades se ha manifestado en contra del manejo que se ha hecho de la pandemia por el coronavirus en la Argentina, se expresó al respecto con un mensaje en Twitter que sembró el debate y la polémica.

“No me extraña que los laboratorios prueben vacunas en Argentina. Desde que corrieron el París-Dakar en la Patagonia debimos darnos cuenta de que nos consideran parte de África”, escribió Mazzarello, haciendo referencia a la competencia de rally que pasó por el país entre 2009 y 2018.

El mensaje de Mazzarello que abrió la polémica (Foto: Twitter)

En cuestión de horas, el mensaje llegó casi a los dos mil retuits y superó los siete mil “me gusta”. Algunos seguidores coincidieron con el actor, mientras que otros se manifestaron en contra y explicaron sus motivos. Por supuesto, los infaltables haters también estuvieron a la orden del día.

“Se están probando en todo el mundo, no vengas con la berretada ideológica y la conspiranoia planetaria”, le dijo un usuario, en contra de su opinión. “Es la misma vacuna que prueban en los Estados Unidos y Alemania, sos un buen actor no tires todo a la basura por política”, le sugirió otro. “¿Qué tiene que ver el automovilismo? Las categorías internacionales dejan muchas divisas en los países donde se presentan. Es un orgullo recibir gente que viene de diversos países. Preguntá en Termas de Río Hondo cuando viene @motogp todas las ganancias que deja en la ciudad”, manifestó uno más.

En la otra vereda, un seguidor le dijo: “Excelente analogía que lo explica todo”. También indicaron: “Cierto, no es un orgullo que nos utilicen como ratones de laboratorio”. Asimismo, otro usuario comentó: “No me la pienso dar. Experimentos conmigo, no”. Mazzarello, hasta el momento, no se volvió a manifestar al respecto.

Algunos de los comentarios -a favor y en contra- que despertó el mensaje de Mazzarello (Fotos: Twitter)

A mediados de junio, el actor contó que su padre había fallecido y realizó fuertes declaraciones en contra de las decisiones del Gobierno Nacional respecto al manejo de la cuarentena: “La pandemia se volvió una excusa para abandonar pacientes que no tengan COVID-19. Son los muertos que no figuran en las estadísticas. Son los muertos de la dictadura sanitaria”.

Luego, en diálogo con Palabra de Leuco, por TN, contó que su padre había tenido un accidente doméstico y que estuvo 18 días en coma: “Cuando despertó fue trasladado a una clínica de cuidados intensivos. A partir de ahí yo acompañé el proceso de su recuperación desde el principio porque vi que si yo no estaba y no hacía ciertas cosas, el pronóstico era muy malo”.

En ese sentido, detalló: “Empezó la pandemia y no me dejaron entrar más a la clínica. Yo comprendí que en el contexto de lo que estaba pasando, con los brotes en los geriátricos, se hayan tomado ciertas restricciones, pero perdí el contacto con él, solo tenía conversaciones telefónicas. Yo le dije al médico que si no tenía contacto conmigo se iba a desbarrancar”.

“Cuando entró, él tenía una escara sacra que mostraba una dimensión al salir esa dimensión se duplicó. La desnutrición, la deshidratación y la sobremedicación fueron las cosas con las que yo me encontré y decidí sacarlo... Me lo traje a casa en esas condiciones. Mi papá vivió una semana y no pude revertir esa situación”, contó muy apenado Mazzarello.

El mensaje con el que el actor despidió a su padre (Foto: Instagram)

Y lamentó: “Lo que se generó con la pandemia es un terrorismo sanitario, porque generaron un clima de miedo a algo y no se apeló a la responsabilidad de los ciudadanos a cuidarse por sí mismos. Si yo hubiera querido presentar un recurso de amparo para ver a mi papá, no lo podía hacer porque la Justicia en ese momento no estaba trabajando”.

La Argentina fue seleccionada por Pfizer Inc. y BioNTech SE para llevar adelante la Fase 2b/3 de la vacuna candidata con tecnología ARNm, siendo parte del programa “Velocidad de la Luz”, contra el virus SARS-CoV-2.

El doctor Fernando Polack, Director Científico de la Fundación INFANT e Investigador Principal del estudio, declaró: “Estamos orgullosos de que la comunidad científica en Argentina tenga un papel clave en los esfuerzos de investigación global y en la lucha contra COVID-19. Nos tomamos esta responsabilidad muy seriamente y confiamos en que la ciencia ganará”

