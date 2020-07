Narda Lepes, sorprendida por el supuesto fraude de Samanta de “Bake Off”: “No es mucho mejor que el resto”

Narda Lepes (Foto: archivo Infobae)

Narda Lepes se metió en la polémica que envuelve a Bake Off Argentina. El programa que se emite por la señal de Telefe venía en alza y mirando a todos desde arriba, planeando sobre un rating que le permite liderar todos los domingos su franja horaria. La polémica no altera su éxito: al contrario, sus números fueron en alza en la última emisión. Hay cierto tufillo desagradable en el ambiente y no es precisamente emanado por un pastel que quedó afuera de la heladera.

Samanta Casais, una de las finalistas, es una de las serias candidatas a quedarse con el primer puesto el domingo, cuando se lleve adelante la gran final. Sin embargo, sobre ella pesan denuncias que la pusieron en el ojo de la tormenta. La más trascendente dice que es pastelera profesional y que ejerce desde su adolescencia. El reglamento del certamen aclara que solo pueden participantes amateurs. En eso no hay lugar para la duda.

Desde la producción manifestaron que de todos los postulantes se hizo una revisión minuciosa y que esta filtración los tomó por sorpresa. Contrarreloj, porque el programa fue grabado el año pasado, buscan la manera de ponerle un manto de transparencia a la cuestión. Por lo pronto, el público tomó postura y busca que se tomen cartas en el asunto.

Según anunció Turner, la productora del programa, la gran final se va a emitir tal cual fue grabada, pero en caso de que se determine que Samanta hizo trampa, se la descalificaría al final.

Samanta de "Bake Off"

Más allá de lo reglamentario, hay otra parte que ya quedó marcada a fuego. Amantes de la cocina y profesionales del rubro se metieron en el tema para dar una opinión, un punto de vista. En esto, Narda fue filosa y letal. No anduvo con vueltas a la hora de referirse a la participante en cuestión y que hoy está en boca de todos.

Lepes, de vasta trayectoria como chef y cocinera, opinó del tema en Confrontados, el programa de El Nueve. Ante la consulta pertinente, comenzó desentendida del tema: “A mí me tocó en algún momento hacer alguno, también participé de MasterChef Uruguay, y en algunas veces en el de acá. La verdad es que de todo esto me enteré por Twitter, por los comentarios de la gente. No lo sigo porque los domingos a la noche veo películas en casa y no estoy muy al tanto”.

Inmediatamente la pusieron en contexto, le contaron qué había pasado y de los rumores que pesan sobre Samanta. Al escuchar que la joven sería profesional, comenzó a opinar sin filtro y utilizando el sarcasmo. No le tuvo piedad y hasta dejó entrever que si de verdad es experta en el tema, deja bastante que desear. Expuso que no es una gran molestia que esté ahí porque no saca diferencias con el resto de los concursantes que si cumplieron con la regla de no ser profesional.

“Sería un problema si es diez veces mejor, pero lo que vengo viendo en Twitter, lo que dicen los fanáticos, no es diez mil veces mejor que el resto. No sé si es verdad, pero no es que es Pamela o Damián (Villar y Betular, integrantes del jurado), que hace las esculturas. Por más que gane”.

Para cerrar, apuntó contra los realities y la exposición que ganan los participantes. “Acá, lo que pasa, es que cuando te hacés conocido en los canales de cable, todo es despacio y te da tiempo de prepararte. Cuando te hacés conocido en un reality, todo viene junto. Entonces no te da tiempo de leer la letra chica”.

