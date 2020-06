“La Cicciolina” habló de la pandemia en Italia: “Se puede decir que el coronavirus se acabó, pero fueron tres meses muy difíciles”

Ilona Staller

Mientras la Argentina se acerca a su pico máximo de contagios de COVID-19, Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia, va volviendo lentamente a la normalidad. A pesar de contar con más de 237 mil contagios y estar por encima de los 34 mil decesos, el país europeo registró en los últimos días las cifras más bajas de muertos desde el comienzo de la emergencia sanitaria declarada el 21 de febrero, Y la actriz porno y ex diputada Ilona Staller, más conocida como La Cicciolina, se mostró aliviada por esta situación.

“El coronavirus se ha normalizado, se ha vuelto más silencioso. De hecho, se puede decir que el coronavirus se acabó. Pero fue muy difícil los tres meses de marzo, abril y mayo”, aseguró la estrella italiana en diálogo con Cecilio Flematti para Vale Doble, en Radio Rivadavia.

La ex legisladora por el Partido Radical, que ocupó una banca en la cámara de diputados entre 1987 y 1992, se refirió también a la situación del país presidido por Sergio Mattarella. “No me gusta la política italiana ahora. Tal vez, el período de (Bettino) Craxi o (Giulio) Andreotti fue mucho más fácil, la gente era más tranquila y había menos pobreza. En cambio, con esta política que vivimos en Italia, hoy los pobres realmente han aumentado. Los políticos tienen que reducir a la mitad sus salarios: senadores, diputados, ministros. Porque sus salarios son mucho más altos que los de los políticos americanos“, aseguró Ilona.

Y luego agregó: “Los politicos italianos no tienen ganas de reducir a la mitad su salario. Mientras tanto, desafortunadamente hay personas que se han suicidado, hay 300 personas que murieron porque no pudieron sobrevivir con la familia. Es un gran desastre. No es posible que todas las promesas hechas por el gobierno de Giuseppe Conte (Primer ministro italiano) no se hayan cumplido”.

En otra parte de la charla, La Cicciolina rememoró su breve paso por ShowMatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli, allá por el año 2008. “Tengo un recuerdo fantástico de la Argentina. La gente me esperaba y besaban. Adoro a los argentinos. Y me gustaría volver al Bailando por un sueño”, señaló la italiana.

Finamente, la diva de 68 años reveló que está trabajando en un nuevo proyecto que podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza para más de uno. “Estoy preparando una serie sobre mi historia de vida. Y estoy muy feliz, porque ya estamos trabajando en ello y es una producción para todo el mundo”, aseguró Ilona.

Staller, quién fuera un ícono del cine erótico en la década de los ’80 y los ’90, hace apenas unos meses había asegurado estar en banca rota, al punto de tener que salir a vender “sus objetos más íntimos” para poder sobrevivir. Y como ex parlamentaria, pretendía recibir “una pensión vitalicia acorde con lo que fue su trabajo en la función pública”, ya que la misma había sido rebajada de 3100 a 1000 euros por mes.

La estrella, que actualmente vive en Roma y es madre de un hijo, Ludwing Maximillian Koons, por entonces ya había manifestado su intención de volver a la política, dada la crisis que evidenciaba en su país. “Podía haber muerto de hambre si no hubiera hecho algún trabajo en este tiempo. Con un gobierno así, creo que me iré de Italia”, había asegurado.

