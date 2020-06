“Yo soy dueño de una pyme, tengo una marca que vendo mi ropa de prêt-à-porter, tengo locales en Capital y vendo por e-shop. Hace 1 mes el Gobierno salió a decir que le habían sacado a los bancos las retenciones de no sé que, decían que los bancos tenían mucha plata para ayudar a las pymes. El tema es que a nadie le están dando los préstamos. A mí me rebotaron todos los bancos, tengo 33 años de profesión”, aseguró el modisto en una charla con Fabián Doman por Radio La Red AM 910.