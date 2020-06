“Yo lloré después de ver el video porque es algo que le pasa a muchas personas y se quedan calladas por miedo a hablar. Debe ser de verdad frustrante saber que al llegar a la escuela te espera un infierno, porque la mayoría dice que la escuela es tu segunda casa o que te tenés que sentir cómodo", redactó Sol. "Pero hay gente que lo único que siente al llegar al colegio es pánico, yo sé que si no tuviera la personalidad y el carácter que tengo hubiera sufrido eso. Constantemente sufro ciberbullying y es horrible, por suerte ya no me afectan esos comentarios, pero antes cuando era más vulnerable sobre lo que la gente pensaba de mí la pasaba re mal”, dijo la niña.