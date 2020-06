Para empezar, Tinelli subió una foto de la particular torta con la que sorprendieron a Helena en su día, teniendo en cuenta que por la cuarentena que rige en el país a causa del coronavirus no están permitidos los festejos. Se trataba de un tradicional biscochuelo de vainilla con dulce de leche, pero que simulaba ser una tabla de sushi. Y que el conductor no dudó en elogiar.