A mi papá también le parecía un genio, en cambio a mi mamá no le gustaba. "Y si no te gusta, ¿para qué lo escuchás?", le pregunté. Ella me juró que nunca ponía su programa y que en ese horario siempre escuchaba a Néstor Ibarra, en Radio Mitre. "Está bien, no lo escuchás a la mañana, pero lo hacés los sábados a la tarde", le insistí. Una vez más me volvió a decir que no podía ser, porque a ella ese día le gustaba escuchar a una cubana que estaba en Radio Del Plata. "¿Cómo se llama la cubana?", le consulté con cierta picardía, "Milagros algo", me respondió. "López", agregué. "Si, Milagros López" confirmó ella. "Bueno, lamento decirte que Milagros López es Fernando Peña", le dije con tono burlón, a la espera de un pedido de disculpas. Demás está que cuente que se lo tuve que repetir 20 veces porque no me creía. ¿Cómo terminó el asunto?, llamé a Radio Del Plata y, cuando me atendieron, le pasé a ella y la obligué a preguntar qué días y a qué hora estaba el programa de Fernando Peña. "El ciclo de Fernando sale los sábados a las 18, es el de Milagros López", le dijo la mujer del otro lado de la línea. Victoria para mí, baldazo de agua helada para mi mamá.