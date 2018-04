"Últimamente lo extraño demasiado, tal vez estoy haciendo cualquier cosa y una imagen suya me viene a la mente, me vienen flashes de cosas que hacíamos juntos o de imágenes nuestras (…), su sonrisa, sus ojos. Cuando pienso en esto me da la sensación de que no puedo resistir más, mamma mía, es tan profundo el dolor de la muerte que parece que no se puede superar más", le escribió a un amigo durante sus últimos días de vida, en 1998.